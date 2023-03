Pollenzo, Graduation Day per 28 studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale dell'Università di Scienze Gastronomiche

Sono 16 studenti del corso di laurea triennale e 12 del corso di laurea magistrale, in totale 28 giovani di 10 diverse nazionalità, che giovedì 9 marzo presentano e discutono le loro tesi e nella giornata di venerdì 10 marzo partecipano alla cerimonia di Graduation, nella Sala Rossa nel cortile dell’Agenzia di Pollenzo, a partire dalle ore 11.

La giornata di venerdì 10 marzo prevede, come consuetudine, la processione a partire dalla Cascina Albertina degli studenti abbigliati con il tradizionale tabarro, quindi l’ingresso nella Sala Rossa nel cortile dell’Agenzia e l’inizio della cerimonia con il saluto del rettore Bartolomeo Biolatti.

A seguire poi la testimonianza dell’alumno UNISG Alessandro Di Tizio, gastronomo e etnobotanico, oggi Forager e Food Scouter nel laboratorio di Ricerca e Sviluppo del ristorante Mirazur di Mentone, in Francia, quindi la proclamazione dei laureati e il discorso conclusivo del presidente dell’UNISG Carlo Petrini.

Ecco i neo gastronomi e i titoli delle loro tesi.

Corso di laurea triennale in Scienze e Culture Gastronomiche

Enock Muhereza, 28 anni dall’Uganda, discute la tesi dal titolo: “Sorghum Production in Uganda and the Native Alternative As a Sustainable Option to Food Security and Nutrition in the Community”, relatrice la prof.ssa Paola Migliorini.

Sofia Cattelan, 24 anni da Padova (Veneto) discute la tesi dal titolo: “From Gastrofascim to Sushi All You Can Eat – The History of Perception of “Ethnic” Foods in Italy”, relatore il prof. Gabriele Proglio.

Felina Charlotte Graetz, 25 anni dalla Germania, discute la tesi dal titolo: “The Changing Relationship Between Humans and Wetlands: to What Extent Does the History of the Wadden Sea Reflect the Changes Captured by the Concept of the Anthropocene?”, relatore il prof. Gabriele Volpato.

Ferdinando Barluzzi, 23 anni da Roma, discute la tesi dal titolo: “Molluschicoltura: produzione virtuosa nel rispetto dell’ambiente”, relatore il prof. Gabriele Volpato.

Tara Patricia Saberi, 25 anni dalla Germania, discute la tesi dal titolo: “Who Is Responsible for the Microplastics in My Body?”, relatore il prof. Lorenzo Bairati.

Tabea Möllgaard, 26 anni dalla Germania, discute la tesi dal titolo: “Gender in the Kitchen: Social Structures and the European Witch-Hunt”, relatore il prof. Gabriele Proglio .

Aviv Ram, 30 anni da Israele, discute la tesi dal titolo: “Jewish Italian Cuisines: Processes of Mobility, Adaptation, and Influence”, relatore il prof. Simone Cinotto.

Juliette Lucie Rosset, 25 anni dalla Svizzera, discute la tesi dal titolo: “Food Mapping of the Ormont Valley in Western Switzerland: Decline in Agricultural Activities and Boom of Mountain Tourism. What Is the Future of the Valley’s Food System?”, relatore il prof. Gabriele Volpato.

Jeovana Santos Nascimento, 28 anni dal Brasile, discute la tesi dal titolo: “Re-Enchanting Agriculture: Regenerating Autonomy over Body and Land through Political Agroecology and Indigenous Cosmologies”, relatore il prof. Gabriele Proglio.

Lara Sciarini, 26 anni dalla Svizzera, discute la tesi dal titolo: “Responsabilità sociale nelle imprese agroalimentari, certificazione BCORP e due casi studio”, relatrice la prof.ssa Patrizia Gazzola.

Laura Kaarina Välimäki, 30 anni dalla Finlandia, discute la tesi dal titolo: “Intellectual Property Laws and Indigenous Rights: The Case of Sámi and Protected Designation of Origin (PDO) Reindeer Meat Products”, relatore il prof. Lorenzo Bairati.

Laura Irgang Vejdiksen, 25 anni dalla Danimarca, discute la tesi dal titolo: “Generation Z Foodways in Europe: What Are the Patterns and Risks?”, relatore il prof. Michele Filippo Fontefrancesco.

Matthes Ortgies Harms, 29 anni dalla Germania, discute la tesi dal titolo: “Too Late to Rectify? Insect Populations, Biodiversity Loss and Possible Solutions in Germany”, relatore il prof. Gabriele Volpato.

Sara Bonafede, 26 anni da Milano (Lombardia), discute la tesi dal titolo: “Australian Land Rights: da esclusione a riconciliazione. Superare l’assunto di superiorità della common law e consentire l’autodeterminazione delle First Nations”, relatore il prof. Lorenzo Bairati.

Andrea Primerano, 24 anni da Milano (Lombardia), discute la tesi dal titolo: “La ricostruzione storica della tradizione gastronomica calabrese”, relatrice la prof.ssa Antonella Campanini.

Leila Babaei, 25 anni dall’Iran, discute la tesi dal titolo: “Integrated Rice-Fish Farming in Iran”, relatrice la prof.ssa Paola Migliorini.

Corso di Laurea Magistrale in Food Innovation & Management

Michele Bordone, 25 anni da Cuneo (Piemonte), discute la tesi dal titolo: “Web of (F)lies. The Rise of Entomophagy and Its Use in Political Discourse” relatore il prof. Gabriele Volpato.

Michele Hartlaub, 26 anni da Monterosso al Mare (Liguria), discute la tesi dal titolo: “The Circular Economy and the Beverage Industry: a Review of Opportunities, Strategies and Best Practices”, relatore il prof. Franco Fassio.

Luca Bugini, 26 anni da Busto Arsizio (Lombardia), discute la tesi dal titolo: “Da risorsa a commodity, tra ecologia ed economia, tra trasparenza e invisibilità: un’immersione nell’acqua guidata dalla sostenibilità”, relatore il prof. Gabriele Volpato.

Antonio Lionetti, 25 anni da Barletta (Puglia), discute la tesi dal titolo: “The Protection of Italian Designations of Origin in the European Legal Framework. The Prošek Case: Plurality of Perspectives for a Judicial Matter”, relatore il prof. Michele Antonio Fino.

Giulia Bologna, 26 anni da Bolsena (Lazio), discute la tesi dal titolo: “Uomo e fuoco, la riscoperta di un legame ancestrale che guarda al futuro” relatore il prof. Gabriele Volpato.

Denise Di Summa, 29 anni da Francavilla Fontana (Puglia), discute la tesi dal titolo: “Il pane: un fare ecologico artigiano” relatore il prof. Nicola Perullo.

Carola Semeraro, 24 anni da Chivasso (Piemonte), discute la tesi dal titolo: “Spreadable Restaurants. Neo-Tribal Communication Strategies for Eating Out” relatrice la prof.ssa Maria Giovanna Onorati.

Margherita Coda-Zabetta, 24 anni da Peveragno (Piemonte), discute la tesi dal titolo: “Analysis of the Food E-Commerce Market in Italy: Focus on the Cortilia Company Case”, relatrice la prof.ssa Donatella Saccone.

Penelope Volinia, 26 anni da Ferrara (Emilia Romagna), discute la tesi dal titolo: “Informal Transmission of Ethnobotanical Knowledge: the Contribution of Foraging Practitioners”, relatore il prof. Andrea Pieroni.

Gretha Coscia, 25 anni da Alessandria (Piemonte), discute la tesi dal titolo: “Analisi delle perdite e sprechi alimentari” relatore il prof. Lorenzo Bairati.

Mallory Rose Cerkleski, 25 anni dagli Stati Uniti, discute la tesi dal titolo: “Multifaceted Memories: Oral History of Cuban Citizens on Food, Justice, and Future Imaginaries”, relatore il prof. Gabriele Proglio.

Matilde Zamai, 24 anni da Miane (Veneto), discute la tesi dal titolo: “Sustainability As a Driving Force for Change in Italian Michelin-Star Restaurants”, relatrice la prof.ssa Patrizia Gazzola.