A Monteu Roero l’ultimo saluto a Giuseppe Fassino, viticoltore impegnato nel sociale

Dopo il rosario in programma questa sera, domenica 16 marzo, alle ore 20.30 nella cappella di San Pietro in frazione Occhetti, si svolgeranno domattina, lunedì 17, alle ore 10 nella parrocchia di San Nicolao a Monte Roero i funerali di Giuseppe Fassino, imprenditore vitivinicolo spentosi improvvisamente a 62 anni in seguito a un improvviso malore accusato sabato.

"Giuseppe Fassino è stato un grande esempio in parecchi campi. Uno stimato viticoltore e una persona veramente solare, sempre disponibile, non solo a parole, ma fattivamente, profondamente impegnato per l’intera comunità. Una vera e propria guida per la sua bellissima famiglia, ma anche per la frazione e per le tante persone che con lui si sono sempre trovate bene", lo ricorda il sindaco del centro roerino Paolo Rosso, che sottolinea il suo profilo di figura da sempre impegnata nel sociale, come fondatore e volontario del locale gruppo di donatori di sangue della Fidas e più recentemente come soccorritore tra i Volontari Ambulanza Roero (Var).

"Fu anche consigliere comunale, dal 1995 al 2004, col sindaco emerito Giovanni Negro – prosegue il primo cittadino – e seppe alimentare e generare anche nelle nuove generazioni passione per la cura della più antica chiesa di Monteu Roero, la pieve di San Pietro, del 977. Sabato scorso era presente con la famiglia alla cena per la festa della donna organizzata dalla Pro loco. Venerdì mattina, il giorno prima che ci lasciasse, era a Monteu perché voleva partecipare all’iniziativa comunale 'Adotta un’area verde per la tua azienda o associazione’: ne aveva avuto notizia e aveva prontamente mandato la sua adesione. Ci lascia una grande persona. Siamo contenti di avere fatto un tratto di strada con lui mentre ci dispiace tantissimo di non averlo più vicino a noi. Cercheremo di fare tesoro di quanto ci ha voluto insegnare e regolare in questi anni insieme".

"Ciao Beppino… . Rimarrai sempre con noi… . Proteggi tutti i tuoi cari e chi ti ha voluto bene… ", l’ultimo saluto dei Volontari Ambulanza Roero.

L’uomo lascia la moglie Tonina, le figlie Michela con Daniele e Serena con Federico, la sorella Anna con Franco, cognate, nipoti e cugini.

[Sopra la foto pubblicata dai Volontari Ambulanza Roero: al centro il compianto volontario]