Mondovì, armati di flessibile danno l’assalto a due farmacie. Un bandito inseguito e fermato dai Carabinieri

Non è andato a buon fine anche grazie alla pronta segnalazione di alcuni giovani e al conseguente tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Compagnia il doppio tentativo di furto che pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi, domenica 16 dicembre, alcuni malviventi hanno messo in atto ai danni di due farmacie nella zona Altipiano di Mondovì, la "Santa Maria" di piazza Monteregale e la "Gasco" di via Quadrone.

I banditi vi hanno dato l’assalto armati di flessibile, col quale hanno tentato di divellere le saracinesche dei due locali, ma si sono dovuti dare alla fuga per l’arrivo dei militari dell’Arma. Ne è nato un inseguimento proseguito nelle campagne della città, dove uno dei malviventi è stato infine bloccato dai militari dell’Arma.

Al momento l’uomo si trova in stato di fermo in caserma, in attesa delle valutazioni del magistrato di turno. Gli inquirenti stanno visionando le immagini della video sorveglianza per raccogliere dettagli utili al riconoscimento dei complici.

In proposito interviene il sindaco Luca Robaldo: "Desidero esprimere, a nome dell'Amministrazione e di tutta la comunità, l'apprezzamento per l'azione svolta dai Carabinieri questa notte e, più in generale, per le azioni messe in campo a tutela di tutti noi cittadini da parte non solo dell'Arma, ma di tutte le forze dell’ordine, a partire dalla Polizia Locale. Ancora maggiore apprezzamento va ai giovani che hanno segnalato, come ho appreso dai giornali locali, quanto stavano facendo i ladri: è un segno tangibile di ciò che sappiamo bene e cioè che la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi che vivono, o frequentano, la nostra città sanno cosa sia la responsabilità, cosa sia il buon senso e soprattutto sanno mettere in pratica queste buone azioni. Il sistema di videosorveglianza, che ormai copre praticamente l'intera città, contribuirà come sempre alle indagini. Come Amministrazione, infine, proseguiremo negli incontri utili a fornire tutto il supporto possibile alla popolazione contro i furti, come avvenuto nel corso del 2024 a Sant'Anna Avagnina e nella zona del Tiro a Segno".