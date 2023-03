Chiusa di Pesio: non ce l'ha fatta la scialpinista ferita sul monte Marguareis

Si è spenta oggi all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo Eleonora Caire, la scialpinista rimasta ferita nel pomeriggio di sabato 18 marzo durante un'escursione sul monte Marguareis.



La donna, 33 anni e originaria di Torino ma residente a Courmayeur, è scivolata assieme ad altri due compagni durante la salita del canale dei Torinesi, precipitando in discesa e riportando serie ferite.



E' stata soccorsa dall'emergenza sanitaria e dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e tradotta in codice rosso al nosocomio cuneese (codice giallo e verde per gli altri due).

Il ricordo dei famigliari: "Ele donerà quella vita che tanto amava"

"Come molti di voi già sanno, purtroppo, sabato Ele ha avuto un grave incidente mentre faceva sci alpinismo. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla e coloro che le volevano bene hanno pregato per lei ma, sfortunatamente, l’impatto era stato troppo forte e ieri pomeriggio ci hanno comunicato la sua morte cerebrale".

Si legge così, sulla pagina Facebook della donna. Il ricordo di amici e famigliari straziati dal dolore.

"Come sicuramente Ele avrebbe desiderato, abbiamo dato il consenso alla donazione dei suoi organi, che continueranno così a vivere e, chissà, a donare a qualcuno un po' di quella vita che Eleonora tanto amava. Ci hanno detto che non dovrebbe avere sofferto avendo probabilmente perso i sensi all’inizio dell’incidente".

"È un momento molto brutto per noi e per tutti voi, che la amavate e che ci state scrivendo e chiamando incessantemente da ieri; è davvero importante per noi sentire la vostra vicinanza, che ci conferma ancora una volta quanto grande fosse il cuore di Ele, che ha conquistato tante persone, in maniera così profonda e intensa. Ele è volata via tra quelle montagne che tanto amava e che le hanno dato vita e respiro. Vi daremo presto informazioni più precise riguardo il Rosario ed il Funerale".