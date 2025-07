Durante una passeggiata nei boschi si perde e chiama i soccorsi. E' quanto accaduto ad una signora nel primo pomeriggio di oggi, martedì, 15 luglio.



Dalle 14 sono state attivate per le sue ricerche la squadra dei vigili del fuoco di Mondovì e del Saf di Cuneo, con i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in frazione Prea a Roccaforte Mondovì, in valle Ellero.



Una volta ritrovata e verificate le buone condizioni di salute è stata riaccompagnata alla sua auto per il rientro a casa.