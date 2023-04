Concretezza e fantasia nel programma annuale del CCR a Busca

Si erano impegnati, nel loro programma elettorale, a realizzare alcuni interventi e idee molto pratiche e non troppo difficili da realizzare sui temi dell’ambiente e del tempo libero. Ora i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi, guidati dalla sindaca jr Giulia Ferrara e dal vice-sindaco jr Riccardo Savoca della lista vincitrice alle elezioni di fine dicembre scorso “La forza dei giovani: curiamo, ricicliamo, aiutiamo” ha portato il suo programma per l’anno scolastico in corso al Sindaco e al Consiglio comunale senior.



Ieri sera, prima della seduta del Consiglio comunale, il CCR è stato ospite nella sala consigliare dei colleghi adulti ed ha illustrato gli interventi: posizionare i cestini per la raccolta differenziata nei luoghi pubblici, organizzare nel periodo estivo serate di cinema all'aperto, lanciare un concorso fotografico in collaborazione fra scuole primarie e secondarie con l’elaborazione di un video.



“Sono molto soddisfatta – dice Beatrice Aimar, assessora alle Politiche giovanili e delegata al CCR – della serietà e dell’impegno che stanno dimostrando i nostri giovanissimi colleghi. Sono capaci di tener fede agli impegni, hanno cognizione dei costi e sanno conciliare realismo e fantasia, necessità e aspirazione. Educare al rispetto dell’ambiente, vedere il bello che ci circonda, unire nell’elaborazione dei progetti le scuole primarie e le secondarie sono i tre obiettivi che si concretizzano con le proposte. Ringrazio i loro insegnanti che li conducono bene in questo percorso pratico di educazione civica e ringrazio la sindaca Giulia anche per aver assistito ieri sera a tutta la seduta del Consiglio comunale: un’esperienza che le servirà per le prossime riunioni del CCR. Le idee sono state accolte e siamo entrati nel merito richiedendo ancora alcuni approfondimenti”.



“Una bella esperienza – nota il sindaco Marco Gallo – che ci avvicina alle future generazioni e ci stimola a vedere un futuro più lontano, con i loro occhi”.



“Le richieste – sottolinea la assessora all’Istruzione Lucia Rosso – sono chiare e significative. Grazie davvero al dirigente e agli insegnanti che si spendono per attività fondamentali nell’educazione di cittadini responsabili”.