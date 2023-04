Naviga ultraveloce con Isiline a Feisoglio

Feisoglio, così come molte altre città del territorio piemontese, si aggiunge all’elenco di città raggiunte e collegate alla fibra ottica da Isiline: lo storico provider con sede a Saluzzo, infatti, grazie agli accordi sottoscritti con Open Fiber, può attivare in 343 unità immobiliari il servizio in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) che permette velocità di navigazione fino al massimo di 1000 Mbps.

Il servizio, che è il più performante attualmente disponibile sul mercato, è attivabile per utenti privati, attività commerciali ed aziende di medie e grandi dimensioni: completata la procedura di richiesta del servizio, gli installatori specializzati di Isiline si occuperanno di collegare l’unità immobiliare all’infrastruttura già presente in strada, attivando il servizio che permetterà ai privati ed alle aziende di usufruire di tutti i servizi cloud in rete, di scaricare ed inviare file pesanti, di navigare sul web anche con molti dispositivi collegati, di usufruire di contenuti in streaming e on demand e molte altre attività che è possibile svolgere sul web grazie ad un’ottima connessione ad Internet.

Anche abitanti e aziende di Feisoglio, quindi, possono richiedere il servizio che risulta essere decisamente più performante di quelli attualmente disponibili sul territorio comunale. Per garantire una copertura migliore anche agli indirizzi non raggiunti dalla fibra ottica FTTH, è comunque possibile richiedere l’FWA che ad oggi è disponibile in 176 unità immobiliari di Feisoglio.

Attivare la nuova connessione in fibra ottica è molto semplice in quanto occorre svolgere alcuni brevi e semplici passaggi per la sottoscrizione del contratto: è possibile richiedere l’attivazione telefonando al 0175/292929, verificando la propria copertura in totale autonomia su shop.isiline.it oppure recandosi nei negozi presenti a Fossano, Cuneo, Carmagnola e Saluzzo.