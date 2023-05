Cervasca e i lavori pubblici: in partenza la costruzione dell'asilo nido comunale

Anche dal punto di vista dei lavori pubblici Cervasca non si ferma (e mai l’ha fatto). “Con l’utilizzo di finanziamenti di diversa natura l'amministrazione comunale sta centrando gli obiettivi di sviluppo del territorio che aveva evidenziato nel programma elettorale – chiarisce il sindaco Enzo Garnerone - . Recentemente abbiamo avuto un incontro con il Comune di Cuneo in cui si è parlato di viabilità nell’abitato di San Defendente di Cervasca, evidenziando alcun interventi che porteremo a settembre in Regione richiedendo il finanziamento”.

I lavori già avviati o conclusi

Dal punto di vista dei lavori già avviati o conclusi si è proceduto con il completamento della bitumatura di via Grandis per 220.000 euro (di cui una parte PNRR), e si sta procedendo con la realizzazione del marciapiede di via Vignolo (250.000 euro in fondi PNRR) che permetterà di collegare l’abitato con via Basse di Stura e quindi con il Parco Fluviale Gesso e Stura.



Sta inoltre procedendo la realizzazione della la bretella di raccordo dell'area industriale in via Passatore (finanziata in toto dalla Merlo), e la sistemazione della rotonda su frazione San Bernardo (in questo caso a carico della famiglia Cesana, frazionista, come omaggio alle vittime della strada).



Sono partiti in questi giorni i lavori di sistemazione del cimitero del capoluogo (per 25.000 euro).

I lavori ancora da far partire

Sono invece ancora da realizzare la progettazione esecutiva del terzo lotto del marciapiede di collegamento con frazione Santa Croce (115.000 euro, si spera di cantierare l’iniziativa nel corso dell’anno) e la costruzione di dossi su strade e varie bitumature per 165.500 euro.



Ancora da appaltare il progetto di efficientamento energetico degli immobili comunali (750.000 euro di cui 5.000 di fondi dell’ente), mentre prosegue la sostituzione dei punti luce; oltre ai 700 già completati, si prevede la sostituzione di circa 70 plafoniere con soluzioni a consumo meno elevato. Sempre dal punto di vista dell’illuminazione si prevede (con una spesa di 13.000 euro) di mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale di casa Audisio, previo parere della Provincia.

Il progetto di asilo nido

Ultimo ma non ultimo il progetto relativo all’asilo nido, per il quale presto inizieranno i lavori: 718.000 euro il costo, coperto interamente da fondi PNRR.



“Con questo intervento l’amministrazione comunale si schiera ancora una volta a fianco delle famiglie residenti – specifica ancora il sindaco - , sottoscrivendo le esigenze di una società moderna e di una comunità che presenta, oggi, non più nuclei unicamente locali con accesso ‘automatico’ a tutta una serie di servizi, ma una realtà più variegata da tutelare”.