"I love Emilia": da frazione Passatore una raccolta fondi per la popolazione alluvionata

“I love Emilia” undici anni dopo, come avvenne anche per il terremoto del 2012: torna a farsi sentire “la musica che fa bene”, con una proposta che viene da frazione Passatore di Cuneo, dai fondatori del festival musicale benefico “Music for Kenya”, la cui ultima edizione si è svolta nel 2015.

Sulla scia dell’esperienza “Music for Kenya for Ucraina” lo scorso anno, viene riproposta una raccolta fondi, per chi vuole contribuire in qualche modo ad aiutare l’Emilia Romagna travolta e ferita dal maltempo: si può effettuare una donazione e il denaro raccolto verrà destinato a iniziative da individuare tramite contatti diretti nella zona di Forlimpopoli e Cesena, per portare aiuto in modo mirato e concreto.

È possibile donare tramite Satispay al numero 335-7351225.