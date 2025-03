A Cuneo per passare il Natale con il figlio, scopre un tumore alla mammella: "Operata in due mesi. Grazie, avete una Senologia di eccellenza"

Una storia che fa bene alla Sanità cuneese e che riguarda una delle aree sulle quali l'ospedale Santa Croce e Carle sta investendo di più: quello della salute delle donne.

Ed è proprio la Senologia ad essere al centro di questa bella storia che ci è stata raccontata dalla signora Alessandra M. L'ha voluta condividere per poter dire grazie pubblicamente ai Professionisti - vuole evidenziare proprio la lettera maiuscola - che l'hanno seguita e curata.

"A dicembre decido di partire da Cagliari per trascorrere le vacanze di Natale da mio figlio a Cuneo. Il giorno 21, facendo una doccia, capisco che qualcosa non va. Ne parlo con mia nipote Laura, che lavora in ospedale.. anche a lei non piace molto la situazione. Il lunedì successivo facciamo l'accesso diretto in Senologia a Cuneo, presso il Centro Salute Donna.

Incontro il dott. Riccardo Bonomi, il responsabile, che mi ha preso in carico. Il giorno dopo stavo già facendo ago aspirato, biopsia e mammografia. Gli esiti, come purtroppo si pensava, non erano positivi.

Il 3 febbraio ho fatto l'intervento, con rimozione di tre noduli sentinella e, nello stesso giorno, ho fatto anche la ricostruzione. Ha fatto tutto Bonomi, essendo sia senologo che plastico.

Tutto questo in nemmeno 2 mesi.

Arrivando da tutta un altra realtà, senza togliere meriti alla Sardegna, ci tenevo a dire ai Cuneesi che siete fortunatissimi. Avete una sanità all'avanguardia, professionisti spettacolari, perché il dott.Bonomi, oltre ad essere un gran professionista, è un grande SIGNORE,' di un'umanità indescrivibile.

Chi si lamenta è perché non vede altro il suo orticello.

Vorrei ringraziare lui, l'angelo Bonomi, come gli ho detto ieri al ritiro dell'esame istologico, tutta l'equipe degli ambulatori di senologia, che con gentilezza ti accolgono e ti rassicurano, la caposala della ginecologia e centro salute donna Ingrid Zugraviu che mi ha accolta e si è presa cura di me e tutto il personale OSS e infermieristico che hanno saputo strapparmi un sorriso proprio quando la preoccupazione e l'ansia erano enormi. Non è scontato trovare persone così.

Impariamo, anche quando tutto non va come vorremmo, a fermarci ogni tanto e dire: GRAZIE di cuore!