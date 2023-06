Le 5 Superstar WWE più cercate su Internet

La WWE (World Wrestling Entertainment) è la società di wrestling più conosciuta al mondo. Di proprietà di Vince McMahon, è diventata la più grande promozione di wrestling dell'universo.

Per capirci, in un incontro con regole di base, vince chi riesce a far appoggiare le spalle al proprio avversario per tre secondi (contati da un arbitro) o a farlo sottomettere. Un lottatore può anche perdere se rimane fuori dal ring per più di 10 secondi o se viene squalificato.

I tre tipi di incontri più diffusi sono: Single Match, un confronto tra due lottatori con regole di base; Street Fight, in cui i lottatori si affrontano senza regole, dove possono usare qualsiasi tipo di oggetto e vince chi riesce a mettere a terra l'avversario e a fargli appoggiare le spalle per più di tre secondi; e Tag Team, in cui si affrontano quattro lottatori, due dei quali rimangono fuori dalle corde e gli altri due entrano nel ring per combattere.

1. Il Becchino

Hulk Hogan sarà anche stato l'uomo chiave per il maggior numero di anni di fila, ma l'immagine di WrestleMania sarà sempre permeata dall'Undertaker e dalla sua striscia di vittorie, che si è allungata nel tempo. L'Undertaker ha lottato 25 volte ed è rimasto imbattuto fino al suo 22° incontro, in cui è stato sconfitto da Brock Lesnar a WrestleMania XXX. Nel corso della sua carriera ha affrontato avversari del calibro di Triple H, Shawn Michaels, Kane, John Cena, Batista, Edge e CM Punk. Non solo ha avuto buoni incontri e la mitica striscia, ma anche rimonte storiche come quella a WrestleMania XX.

2. Hulk Hogan

Hulk Hogan è stato la prima grande star della WWE. Un uomo che ha sbancato i botteghini dei primi eventi, a partire dalla prima edizione fino alla nona, per poi tornare a prendere parte ad altri due match nella storia dello show. Fu una parte fondamentale della prima WrestleMania, ma il suo primo incontro iconico avvenne nella terza WrestleMania contro Andre the Giant. È stato la star dello show per nove anni di fila ed è apparso in otto eventi principali. La WrestleMania di quegli anni era a immagine e somiglianza di Hulkster e la WWE gli deve molto per questo. Il suo ritorno fulminante nel 2002 ci ha lasciato con un match da sogno contro The Rock. In seguito, ha affrontato Vince McMahon per chiudere il ciclo.

3. Shawn Michaels

Shawn Michaels è conosciuto come "Mr. WrestleMania" e non è una coincidenza. È forse il wrestler che ha dato più battaglie allo show. Spiccano i suoi incontri contro Bret "The Hitman" Hart, Kurt Angle, "Stone Cold" Steve Austin o John Cena. Anche il match a WrestleMania XXIV, dove ha mandato in pensione Ric Flair. Ma se guardiamo allo specchietto retrovisore, HBK ci ha lasciato due gemme contro The Undertaker a WrestleMania XXV e XXVI, dove perse contro l'Undertaker e fu costretto a ritirarsi.

4. The Rock

Dwayne "The Rock" Johnson merita di essere tra le quattro superstar più importanti della storia di WrestleMania per molti motivi, ma quello più apprezzato è la capacità di essere tornato a distanza di molti anni e di aver fatto tanto rumore con il suo match contro John Cena. Ma se partiamo dall'inizio, vale la pena notare che "The People's Champ" ha schiacciato WrestleMania per 3 anni fondamentali per la WWE, dalla 15ª alla 17ª edizione, avendo altri due superclassici nelle edizioni successive, uno contro "Stone Cold" Steve Austin e un altro contro Hulk Hogan. Proprio quell'incontro generò un tale clamore da far crescere l'audience della WWE come mai si era visto prima.

5. "Stone Cold" Steve Austin

Ed è di lui che stiamo parlando. "The Rattlesnake" iniziò la sua carriera a WrestleMania nel 1997 contro Hart e da lì fu protagonista della maggior parte dei main event delle WrestleMania successive. L'anno successivo lottò contro Shawn Shawn e poi contro Steve Austin. L'anno successivo, il suo match per il titolo mondiale contro Shawn Michaels, con Mike Tyson come arbitro speciale, diventa uno degli incontri più chiacchierati della storia. A Wrestlemania 15 affronta The Rock nel suo primo Super Classic per il WWE Championship. Austin salta WrestleMania 2000 per un infortunio al collo, ma riappare a X-Seven, dove sconfigge The Rock nel main event, vincendo il titolo e unendosi a Vince McMahon. L'anno successivo affronta Scott Hall (con Kevin Nash) e ottiene un'altra vittoria, mentre nel 2003 disputa il suo ultimo incontro, perdendo contro The Rock. Da allora, "Stone Cold" ha fatto apparizioni sporadiche.