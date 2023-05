Stile Versace: inconfondibile anche in fatto di occhiali da sole

Gli occhiali Versace sono un intramontabile oggetto del desiderio e un innegabile simbolo di italianità. Tuttavia a moltiplicare l'attenzione su questo accessorio, nel 2023 è stata una bellissima attrice americana: Anne Hathaway. In occasione della sfilata Versace autunno inverno 2023, infatti, l'interprete de "Il Diavolo Veste Prada" ha indossato un bellissimo modello di sunglasses a causa dei quali molti l'hanno paragonata ad Audrey Hepburn, nella celebre pellicola Colazione da Tiffany: dalla forma vagamente pentagonale, dotata di asticelle oro e con la scritta del brand ben in evidenza, questi occhiali hanno conquistato tutti i presenti!

Ecco che, alla vista di questa meravigliosa immagine, a molte donne è presa un'irrefrenabile voglia di acquistare gli occhiali Versace in nero ma anche in colori più azzardati, come il verde acido ed il bianco ottico, così irresistibilmente anni Novanta.

Non è la prima volta, d'altronde, che Versace affida la propria immagine a vip di grandissima portata, i quali, poi, con il tempo, finiscono per diventare veri ambasciatori del brand. Recentemente, ad esempio, l'ex cestista statunitense, superstar dei Miami Heat, Dwyane Wade, è apparso in immagini di Mario Sorrenti e in video diventati virali, mentre indossa i modelli Versace Eyewear.

Tutti noi possiamo sentirci un po' divi scegliendo gli occhiali da sole Versace che meglio rispecchiano la nostra personalità.

I modelli primavera estate 2023 sono caratterizzati dai simboli che ormai si associano saldamente a Versace, come Medusa, Greca e Medusa Biggie. In fatto di forme ce n'è davvero per ogni gusto, come quelle a farfalla o dal profilo rettangolare, mentre tra le montature spopolano le oversize, spesso arricchite con aste eleganti e sottili, e quelle cat-eye, oltre alle mascherine, che riportano agli anni Duemila.

Amplissima varietà anche in fatto di colori per i quali la palette va dai classici nero e bianco, al beige fino al lilla, al rosso e al verde generazione Z. Non mancano lenti a specchio, per aumentare il mistero intorno a chi indossa gli occhiali.

Insomma, non basterà un occhiale da sole a trasformare chi lo indossa in un divo ma, senza dubbio, gli occhiali Versace sono in grado di donare una grande personalità ed uno stile inconfondibile a chiunque li scelga.