Studenti e docenti degli istituti Grandis e De Amicis di Cuneo in Canada per uno scambio sul turismo sostenibile

Si è svolta nel periodo dal 7 al 21 maggio 2023 la mobilità in Quebec di un gruppo di 29 studenti (dell’Istituto Superiore Grandis e del liceo De Amicis di Cuneo) accompagnati da 6 docenti e dalla Dirigente prof.ssa Milva Rinaudo (I.I.S. Grandis). I partecipanti sono stati accolti dall’Ecole de l’Agora di Montréal nell’ambito del progetto “IT CAN GO GREEN (Italy CANada GO GREEN)”, che ha l’Istituto Superiore Grandis come scuola capofila ed il liceo De Amicis come scuola partner locale (il progetto ha coinvolto indirettamente più di 200 allievi).

Il progetto si serve dello strumento dello scambio internazionale (Canada - Italia) per lavorare sulla tematica dell’Ambiente e del Turismo Sostenibile e ha avuto il sostegno della Fondazione CRC nell’ambito del bando Nuova Didattica 2020.

I partecipanti italiani hanno potuto prendere parte alle attività organizzate in Canada ed apprendere le buone pratiche relative alla specifica realtà scolastica dell’école de l’Agora di Montréal (si tratta di una scuola partecipativa dove i genitori sono ampiamente coinvolti nelle attività della scuola) e le buone pratiche locali relative a questioni ambientali e di turismo sostenibile. Vi sono stati momenti di confronto/riflessione ed attività pratiche (a gruppi misti) tra gli studenti, in lingua francese. Le uscite hanno permesso di vedere alcune zone di particolare interesse naturalistico (es: parco Jean Drapeau et altri parchi di Montréal, escursione per avvistamento balene a Tadoussac, giardino botanico di Montréal, flora/fauna del Saint Laurent), conoscere la storia e la cultura locale (visita e workshop presso villaggio Huron-Wendake di nativi-americani, “musée des civilisations” ad Ottawa, cittadella di Quebec Ville, Mont-Royal, rue Saint-Denis e Griffintown a Montréal), fare attività/visite legate alla sostenibilità ed all’ambiente (Biodome di Montréal, museo dell’ambiente Biosphère di Montréal, giardino botanico, soggiorno presso fattoria con animali tipici a Tadoussac, passeggiata lungo il Canal Lachine, workshop presso Radio-Canada). Gli studenti canadesi hanno appositamente ideato uno spettacolo teatrale dal titolo “It Can Go Green”, coinvolgendo anche alcuni studenti cuneesi; tale spettacolo è stato presentato durante la penultima sera, in occasione di un momento di festa con le famiglie ospitanti canadesi e con diverse figure educative della scuola l’Agora; lo spettacolo è stato preceduto da performances musicali italo-canadesi e da un buffet italo-canadese organizzato dalle famiglie ospitanti di Montréal.

Un plusvalore di questa esperienza è stata la possibilità per docenti ed allievi (entrambi entusiasti) di entrare in contatto diretto con i loro pari stranieri migliorando la conoscenza di altre culture e la cultura dell’ospitalità e mettendo in pratica il concetto di cittadinanza mondiale.





A questo link è possibile vedere un video con alcune immagini relative alla mobilità effettuata in Canada: Video mobilità in Canada

Inoltre a questo link è possibile vedere alcune immagini relative alle attività di accoglienza a Cuneo nei confronti dei corrispondenti (studenti/docenti canadesi). Video attività accoglienza a Cuneo