Saluzzo: al 'Bodoni' l'incontro con Massimo Cuomo

Nella piovosa mattina di venerdì 19 maggio, direttamente da Torino, dal Salone del Libro, è giunto a scuola appositamente per noi lo scrittore veneto Massimo Cuomo. Noi lo avevamo già conosciuto attraverso un’intervista online e poi, soprattutto, leggendo un suo romanzo, 'Casa è dove fa male', pubblicato nel 2021, ma incontrarlo di persona è stata un’occasione preziosa. Hanno partecipato all’incontro le classi 4^A, 4^C, 4^E, 4^S aderenti al progetto linguistico-letterario “Dalla penna al foglio”.





Noi studenti avevamo letto tutti il libro e il dialogo si è aperto proprio con le nostre molteplici domande, riguardanti alcuni passaggi o alcune scene peculiari, emotivamente forti e degne di essere commentate insieme. Il confronto è stato coinvolgente e ha consentito all’autore anche di raccontarsi, di presentarsi a noi, spiegandoci i motivi che lo hanno spinto a scrivere i suoi libri. Le sue parole ci hanno fatto riflettere sul significato che la scrittura può avere per ognuno di noi: confessione, terapia, sfogo, protesta, apertura… Cuomo ha dimostrato una grande sensibilità e capacità introspettiva. Ci ha molto colpiti il suo rapporto con la scrittura, che non è finalizzata al lucro, al guadagno, a dimorare sui primi ripiani di uno scaffale di libreria, ma a creare una storia, saper far viaggiare con l’immaginazione, offrire qualcosa di sé agli altri, nella consapevolezza che ogni libro, una volta pubblicato, prenda una strada propria, che vive in autonomia, toccando e magari segnando i pensieri, i sogni e le convinzioni di lettori, come noi.



Siamo certi che ora, leggendo questo o altri suoi romanzi, assaporeremo le sue parole con maggior piacere e consapevolezza, immaginando dietro ad ogni riga lo scrittore, ma soprattutto l’uomo, che abbiamo incontrato.



Un ringraziamento alla nostra docente Serena Buzzi per aver organizzato l’incontro.