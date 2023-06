Alla scoperta dei lupi: la mostra che svela i segreti di questi affascinanti animali

Animali interessanti e per certi versi molto emotivi, i lupi sono estremamente affascinanti, non solo da osservare ma anche da conoscere. Si tratta infatti di animali molto intriganti, che sanno lavorare in gruppo ma anche in solitaria, le cui fattezze e caratteristiche richiamano un interesse impossibile da nascondere. Proprio la città di Cuneo, in questi mesi, sarà protagonista di una mostra molto interessante. I cui protagonisti indiscussi, per l’appunto, saranno proprio i lupi.

I dettagli della mostra



La mostra in questione si chiama “Nella mente del lupo” ed è stata inaugurata di recente nel complesso monumentale di San Francesco di Cuneo. La mostra è ricca di allestimenti molto interessanti e variopinti, pronti a far provare grandi emozioni ai visitatori che si recheranno al complesso al fine di vederla. Tutte le suggestioni visive e sonore presenti dovranno rispondere a varie domande che da sempre l’essere umano si pone dinanzi a questi specifici animali.

Nonostante siano conosciuti nell’immaginario collettivo tramite poche caratteristiche e addirittura come animali molto pericolosi e aggressivi, in realtà l’universo dei lupi è tutto ancora da scoprire. La mostra punta proprio a dare tanti dettagli e, soprattutto, cerca di rispondere a tantissime domande su comportamenti e attitudini di questi eleganti animali. Quanti lupi ci sono in Italia e nel mondo, per esempio. Ma anche il comportamento da mantenere qualora un lupo lo si incontrasse davanti a propri occhi, per evitare di farlo innervosire o spaventare. E ancora: realmente i lupi ululano alla luna? E se sì, perché questo avviene?

Orari e organizzazione



Tale mostra è stata inaugurata e aperta ufficialmente nel pomeriggio di domenica 11 giugno e resterà aperta al pubblico fino al 3 settembre, quindi per 2 mesi abbondanti. Sarà possibile visitare gli allestimenti tutti i giorni a eccezione del lunedì, quindi dal martedì alla domenica. Gi orari prevedono un ingresso (che sarà libero e aperto a tutti) dalle ore 15:30 e una chiusura dopo 3 ore, quindi alle 18:30.

La mostra “Nella mente del lupo” è stata realizzata all’interno del progetto Life WolfAps Eu grazie al Museo di Trento e alle aree protette delle Alpi Marittime, che sono rispettivamente partner e coordinatore della comunicazione e capofila di questo progetto a tema europeo. Si tratta infatti di un progetto che riunisce 20 partner di Paesi quali Italia, Slovenia, Francia e Austria, creato per aiutare a migliorare la coesistenza pacifica tra i lupi e le persone che vivono e lavorano nella zona delle Alpi o in altre zone comunque popolate da lupi, anche a bassa quota. L’obiettivo è quindi quello di cercare di realizzare soluzioni condivise per non ostacolare la possibilità di coesistenza con questi animali così belli e ricchi di storia.

Una chance più unica che rara per ammirare da vicino “usi e costumi” di questi animali, magari attraverso alcuni schermi gratis e la possibilità di interagire con attenzione e maggiore rispetto verso queste creature. La chance più grande di coesistenza tra le specie resta sempre quella del rispetto per l’habitat altrui. E ancora una volta Cuneo ospita un’eccellenza culturale nel segno dell’unità, anche tra animali ed esseri umani.