Nuovo ospedale di Cuneo: pronta la relazione del Commissario Tranchida [VIDEO]

“La procedura per il nuovo ospedale di Cuneo è in itinere dal punto di vista tecnico-amministrativo”. Lo ha dichiarato Livio Tranchida, Commissario dell’Azienda Ospedaliera, a margine della conferenza sulla presentazione delle iniziative per abbattere le liste d'attesa.

“Dal mio insediamento (aprile 2023,ndr) ho analizzato tutta la pratica che si presenta in maniera molto complessa – aggiunge Tranchida -. Ho ultimato le valutazioni che saranno inviate a breve in Regione. Poi attenderemo di incontrare i tecnici regionali per gli sviluppi”.