Inaugurato a Chiusa di Pesio il pannello che testimonia l'attacco nazifascista dell'inverno 1944-45

“Circa un anno dopo la Battaglia di Pasqua sopra Certosa di Pesio, nel febbraio-marzo del 1945 ci furono altri attacchi e contrattacchi di nazisti e brigatisti neri in VallePesio, nelle valli vicine e in pianura. Reparti repubblichini delle Divisioni Monte Rosa e Littorio tentarono più volte di risalire in Valle Pesio. Ripetutamente respinti, rastrellarono borgate e casolari e attaccarono nella zona del Colletto. Proprio qui al Colletto furono sorpresi da colpi di mitra e di moschetto sparati dai due soli uomini allora presenti: Luciano Bergia e un compagno convalescente. Accorsero poi in loro sostengo altri partigiani dai Tetti Mauri dove avevasede la formazione comandata da Aldo Sacchetti. Ancora giorni drammatici di attacchi per i partigiani e per i civili, ma la Liberazione era ormai prossima."

"Il papà di Luciano aveva rifiutato la tessera del fascismo. In casa c'era sempre poco o nulla da mangiare. Luciano per aiutare la famiglia va a lavorare nei campi. A 17 anni consegue la licenza elementare per arruolarsi volontario in Marina. L'8 settembre lo sorprende a Lucca. Rientra a Busca e con alcuni amici decide di salire in montagna. Tra i partigiani della Valle Pesio prende il nome di battaglia "la Liana" perchè alto e magro. Dopo la Battaglia di Pasqua del 1944 e il ritiro a Carnino in Valle Tanaro, viene dato l'ordine di disperdersi perchè una spia aveva tradito i partigiani. Luciano torna a casa ma anche a Busca i partigiani vengono traditi. Luciano scappa da una finestra sul retro ma dimentica sulla mensola del caminetto la rivoltella. La Madre se la nasconde in seno e tenendo per mano la piccola Angela risponde ai fascisti di non avere più notizie del figlio da tanto tempo. Luciano raggiunge i partigiani nelle Valli Corsaglia e Ellero."