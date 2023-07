"Siamo state due guerriere": mamma Nicole e la piccola Vittoria, protagoniste di un parto "più unico che raro"

Stanno bene mamma Nicole e Vittoria – 2240 grammi e pochi giorni di vita - , le due protagoniste dell’impresa che ha visto coinvolta l’equipe medica dei dottori Chiara Benedetto, Luca Marozio e Maurizio Giarola dell’ospedale Sant’Anna di Torino: un parto “più unico che raro”, in una condizione di utero erniato, all’interno cioè di una grande ernia e al di fuori della cavità addominale.



La famiglia vive ad Alba, mamma ha 43 anni e Vittoria è l’ultima di cinque figli (tre femmine e due maschietti). La condizione di Nicole è stata rilevata dall’ospedale torinese tramite una risonanza magnetica ed è stato quindi disposto il cesareo d’urgenza, un lungo intervento collegato anche a quello di ricostruzione della parete addominale della neomamma tramite protesi biologica. Un’eventualità (la gravidanza a termine con utero erniato fuori dall’addome) che in tutto il mondo e negli ultimi 50 anni, si vede descritta solo in 16 casi; quello dell’albese è, inoltre, il primo caso di successo in una donna ad alto rischio ostetrico e chirurgico.



“Stiamo bene – racconta mamma Nicole - , non è stato facile ma ce la siamo cavata, siamo state davvero due guerriere. L’intero staff medico, chirurgico e non, è stato fantastico: tutti mi hanno coccolata, non mi sono mai sentita abbandonata. Ci hanno promesso che ci avrebbero portate fuori di lì, e così è stato fatto. Ora siamo a casa e il decorso post operatorio procede in maniera del tutto regolare”.



Anche il presidente della Regione Alberto Cirio ha commentato il lieto evento: “Ancora una volta un intervento tra i pochi al mondo che ci riempie di gioia e di orgoglio – ha scritto su Facebook - . Una mamma e la sua bimba salve grazie alla straordinaria equipe sanitaria dell’Ospedale Sant’Anna della Città della salute di Torino. Un fiocco rosa speciale…#benvenuta nel tuo Piemonte piccolina”.