Caso Scieri, condannati i commilitoni. L'avvocato cuneese Nicola Dottore, cugino del parà: "Soddisfatto della sentenza"

La lotta di una famiglia, il grido disperato di una mamma durati 24 anni.

Non ha mai creduto alla morte accidentale di suo figlio Emanuele Scieri la signora Isabella Guarino. Tanto meno ad un suicidio.

Lo ha sussurrato sottovoce quando il giovane di origini cuneesi (era nato a Cuneo il 31 agosto 1972) dopo una laurea in Giurisprudenza conseguita a Catania fu trovato morto mentre stava frequentando il corso di addestramento nei paracadutisti nella Folgore di Pisa. Lo ha compostamente “gridato” per anni davanti alle telecamere man mano che il tempo passava.

Il dolore, lo shock della sua morte, tanto improvvisa quanto violenta avvenuta il 13 agosto del 1999 quando il corpo di Emanuele fu rinvenuto ai piedi di una torretta per l’asciugatura dei paracaduti nel cortile della caserma Gamerra, erano talmente forti che in un primo momento la famiglia Scieri era come anestetizzata.

“È salito sulla torretta ed è caduto”, fu la prima versione dei fatti resa pubblica dalle autorità militari. Qualcosa non quadrava per mamma Isabella: la sera del 13 agosto, come sempre, Emanuele l’aveva chiamata poi era rientrato in camerata. Di lì il buio. Tre lunghi giorni, durante i quali il giovane sembrava essersi volatilizzato: com’era possibile in uno spazio così limitato come quello di una caserma?

Poi, la tragica scoperta: il corpo giaceva, nascosto sotto un tavolo, ai piedi della torretta di asciugatura. C’erano segni di percosse e ferite su Emanuele, ma per troppo tempo questo sembrava non importare: “Segni dovuti alla caduta”.

Poi, la seconda versione: “Emanuele si è suicidato”. Questa fu l’infamia più grande per mamma Isabella, che continuò ad opporsi ancora più duramente all’archiviazione del caso riuscendo a tener viva l’attenzione fin quando fu aperta una commissione parlamentare. Che smentì il gesto volontario.

La questione fu allora ripresa in mano dalla procura di Pisa, che portò ad indagare su tre persone: i due ex colleghi di Emanuele Scieri, Alessandro Panella e Luigi Zabara, condannati ieri (giovedì 13 luglio) in primo grado rispettivamente a 26 e 18 anni di reclusione, oltre ad un altro militare, Andrea Antico, che nel novembre 2021 venne processato con rito abbreviato ed assolto assieme all’ex maggiore Salvatore Romondia e all’ex generale Enrico Celentano, a loro volta imputati per favoreggiamento ed entrambi assolti.

La Corte d’Assise di Pisa, che ha anche condannato Panella e Zabara al pagamento delle spese processuali e all'interdizione dai pubblici uffici nonché al risarcimento dei danni, ha sentenziato quanto mamma Isabella sosteneva da sempre: la sera della tragedia nella caserma di Pisa fu consumato un atto di violenza nei confronti di Emanuele Scieri.

I due condannati avrebbero obbligato il commilitone a salire sulla torretta, per poi provocarne volontariamente la caduta. Infine, avrebbero occultato il suo corpo. Accuse gravissime, sfociate con due condanne altrettanto pesanti.

“Finalmente un po’ di verità dopo tanto fango su Emanuele” è stata la prima reazione alla sentenza da parte della signora Isabella Guarino, che sostiene di non riuscire a perdonare i due ex militari nonostante siano passati tanti anni dalla morte del figlio: “Non hanno mai chiesto scusa, anzi hanno sempre cercato d’insabbiare le cose”.

"Sono soddisfatto della decisione dei giudici”, dice l’avvocato cuneese Nicola Dottore, cugino di primo grado del parà ucciso (la signora Isabella e la mamma di Dottore sono sorelle). L’avvocato, che all’epoca della tragedia aveva solo 18 anni, aggiunge: “Siamo in attesa dell'esito dell'udienza di appello dell'11 ottobre".

In quella data inizierà infatti la trattazione da parte della procura di Pisa, ricorsa in appello contro la sentenza di assoluzione dei tre imputati dichiarati innocenti nel novembre 2021.