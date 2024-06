Auto capottata a Entracque: 75enne in codice rosso al S.Croce

Incidente Entracque: l'auto si capotta e l'uomo alla guida rimane ferito gravemente.



Per il 75enne e residente a Entracque è intervenuto l'elisoccorso del 118, trasferendolo in codice rosso all'ospedale di Cuneo S.Croce e Carle.



È successo nella serata di oggi, venerdì 28 giugno, sulla strada provinciale 239 che, al momento, risulta chiusa al traffico per consentire le operazioni messa in sicurezza da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo e i rilievi del caso da parte delle Forze dell'Ordine.