A Savigliano arriva “Una notte al museo”

Così come in una celebre pellicola di qualche anno fa, il museo civico di Savigliano, al calar del sole, è pronto ad animarsi e ad accogliere i visitatori. Sabato 22 luglio è in programma “Una notte al museo”: arte, teatro e musica tra le opere e le bellezze custodite dalle sale di via San Francesco.

L'iniziativa ogni anno intende trarre ispirazione da un affresco, un quadro, una scultura, un manufatto del museo civico, e dedicarvi un incontro di approfondimento culturale, eventi teatrali e musicali, con apericena e visita serale alle collezioni del museo.

Quest’anno i riflettori si accenderanno sul cenacolo affrescato nel seicento su una delle pareti del refettorio ed attribuito al pittore Giuseppe Nuvolone, nativo di Centallo.

Si comincia alle 17.30 con “Un cenacolo al museo”: tableaux vivant a cura di Claudio Del Toro, del sodalizio “Teatro Società”.

Alle 18 si approfondirà “L'Ultima cena di Giuseppe Nuvolone e il tema dei Cenacoli da Leonardo al Barocco”.«Sarà l’occasione – spiegano dal museo – per approfondire la storia di un tema iconografico che continua ad affascinare, a partire da quello celebre realizzato da Leonardo Da Vinci». A parlarne sarà il professor Alberto Cottino, insegnante presso l’Accademia Albertina di Torino.

Dalle 19 ci si potrà ritemprare con un apericena (il costo è di 15 euro, su prenotazione presso la pasticceria Sabena allo 0172. 750838).

Dopo l’apericena, dalle 21, sarà protagonista la musica, con un concerto nella suggestiva cornice del chiostro del museo a cura dell’Ensemble Hyperion, in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica. Sarà proposto un omaggio al grande compositore Ennio Morricone e ad alcuni suoi “colleghi”.

Chiuderà la serata un'affascinante visita notturna alle collezioni del Museo, con un “menù” storico ed artistico curato dalla direttrice Silvia Olivero (su prenotazione allo 0172. 717545 al mattino, oppure via email a museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it). Utile portare con sé uno smartphone con torcia integrata.

"L'iniziativa – spiega l'assessore alla cultura Roberto Giorsino – vuole essere un modo per far scoprire le bellezze del nostro museo a coloro che ancora non le conoscessero o farvi ritornare coloro che lo frequentano di tanto in tanto. Il tutto con una serie di iniziative in una fascia oraria affascinante e “singolare” come quella serale e notturna".

L'ingresso è libero.