Caraglio, fumo dalla lavastoviglie di un'abitazione: vigili del fuoco sul posto

Principio d’incendio in un’abitazione di Caraglio, nella mattinata di oggi (mercoledì 19 luglio).



Coinvolta una casa su due piani di via Centallo. Il fumo, visibile all’esterno, si è sviluppato da una lavastoviglie. Non si segnalano feriti.



Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e Dronero.