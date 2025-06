Bene Vagienna: nella notte auto in un canale irriguo, ma l'autista si salva

Tragedia sfiorata in frazione Podio a Bene Vagienna, dove questa notte intorno all'1.30 un'auto è finita in un canale irriguo.



L'autista è fortunatamente riuscita illesa dall'incidente, liberandosi da sola, per il recupero del veicolo è invece intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Mondovì.



Dopo aver perso il controllo del mezzo, questo si è capottato finendo nel canale. Quella che poteva finire come una disgarazia si è risolta però con la persona alla guida sana e salva.