“Insieme per lo Sport”: il progetto nazionale entra nel carcere di Saluzzo con corsi di calcio e rugby

Lo sport va in carcere e diventa un vero e proprio strumento di inclusione sociale, benessere psicofisico, salute, trasmettendo i valori positivi della cultura sportiva.

La presentazione stampa del nuovo progetto nazionale sportivo-educativo “Insieme per lo sport” che interesserà il carcere Morandi di Saluzzo ha fatto tappa nel Marchesato, nella sala rossa del municipio, ieri mattina.

L'iniziativa coinvolgerà circa 80 detenuti, con 2 allenamenti a settimana, a partire dal mese di settembre, per 18 mesi, al termine dei quali è previsto un grande evento sportivo finale.

Non un progetto a spot ma di lunga durata, in cui potranno nascere iniziative diverse.

Promosso da ASI Sport e Sociale ASD-APS, finanziato da Sport e Salute SpA porterà nell’istituto penitenziario corsi sportivi e formativi che coinvolgeranno i detenuti in un format articolato che unisce attività fisica, crescita personale e formazione.

Il progetto vede la partecipazione attiva di alcune realtà sportive del territorio, tra cui ASD Fossano Rugby e Saluzzo Calcio, che offriranno supporto tecnico e momenti di confronto con gli atleti detenuti.

Oltre a calcio e rugby, si farà ginnastica finalizzata alla salute e un percorso formativo per arbitri sportivi o figure professionali legate al mondo del pallone.

Ha aperto la presentazione saluzzese Davide Sannazzaro (sindaco di Cavallermaggiore, funzionario giuridico pedagogico dell’area educativa della Casa di Reclusione di Saluzzo) a cui sono seguite le parole del vicesindaco Francesca Neberti e del direttore della Casa di Reclusione di Saluzzo Luisa Pesante.

La direttrice si è dichiarata molto contenta di poter attivare a Saluzzo una iniziativa di questo tipo che vede insieme la dimensione dello sport e il trattamento rieducativo del carcere, ringraziando anche per la possibilità di attivazione, gli agenti della polizia penitenziaria e gli educatori.

Luisa Pesante ha ricordato un progetto già realizzato nel carcere di Frosinone con Emilio Minunzio, vice Presidente nazionale di ASI e Consigliere del CNE, ( presente all'incontro) che riguardava l’equitazione e i mestieri collegati della maniscalcheria, augurando per il carcere di Saluzzo un progetto fecondo di risultati per le ricadute sul lavoro e l’impiego prezioso del tempo nel penitenziario.

A sua volta Minunzio ha sottolineato la valenza positiva del progetto e l’importanza dello sport in carcere dove può svolgere un ruolo importante nella riduzione della recidiva, offrendo ai detenuti opportunità di rieducazione e reinserimento sociale. Attraverso attività sportive strutturate, i detenuti possono sviluppare un senso di appartenenza, acquisire nuove competenze e prospettive di vita.

Nella programmazione ampia di ciò che si sta facendo nelle carceri italiane, Saluzzo entra nell’ élite dei progetti nazionali in cui si promuove l’inclusione sociale, il benessere psicofisico e la cultura dello sport “uno degli obiettivi del CNEL anche alla luce delle opportunità lavorative offerte dal mondo sportivo” .

Il dottor Antonio Galati, Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, che nel suo intervento che ha evidenziato le potenzialità dell’iniziativa ha dato atto dell’attuabilità del progetto all’interno del carcere di Saluzzo, nonostante sia una casa di reclusione ad alta sicurezza e le dinamiche di attenzione e di garanzia, sono necessariamente più forti di una casa circondariale.

Presenti Valentina Manzi, Coordinatore regionale Piemonte sport e salute, i consigliere regionali Giulia Marro e Mauro Calderoni, Paolo Allemano, garante comunale del carcere Morandi.

"Insieme per lo Sport” si inserisce nel solco delle” buone pratiche” che utilizzano l'attività sportiva come strumento di riabilitazione, educazione e inclusione, contribuendo a costruire legami tra il carcere e la comunità esterna.

Bruno Mellano Garante regionale dei detenuti: il progetto rientra in un programma nazionale che si occupa di strumenti per fare azioni che incidono sulla riduzione della recidiva. In questa direzione, ha ricordato, il progetto "Recidiva Zero" avviato a Saluzzo una decina di anni fa, con il coinvolgimento con le scuole, sottolineando che sebbene “Insieme per lo sport” abbia l’importante firma nazionale, finanziamenti e professionalità adeguate, il carcere Morandi ha già un background di esperienze giuste per ospitarlo.