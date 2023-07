Il Cuore dell’Avis trasloca dai campi di lavanda di Sale San Giovanni al campanone di Ceva

"L'Avis di Ceva ci mette il Cuore" è il nome dell'iniziativa che la sezione locale dei donatori di sangue ha lanciato lo scorso anno e prosegue anche nell’estate in corso. Una cornice a forma di cuore è stata installata in uno dei punti più panoramici del percorso tra i campi di lavanda, durante la fioritura, ed in questi giorni è stata installata a Ceva, all’ombra della Torre del Campanone, in uno dei punti panoramici della città, di fianco alla Panchina Gigante.

Il cartello nei pressi della cornice recita: "L’Avis di Ceva ci mette il cuore. Tagga Avis Ceva nella tua foto. Da quando siete arrivati in questo bellissimo posto…a quando avete fatto la foto…questo è il tempo medio di una donazione di sangue…con una donazione (10 minuti) molte persone possono continuare a vivere e,come voi, poter ancora apprezzare questo stupendo panorama”.

La presidente Maria Chiara Dante ed il Direttore Avis, Fabio Mottinelli, spiegano: "L'idea fa parte delle iniziative messe in campo per sensibilizzare sul tema della donazione di sangue. Invitiamo, chi volesse diventare donatore, a contattare l’associazione attraverso i seguenti canali: tel 327.1479903, anche tramite WhatsApp – ceva.comunale@avis.it – pagine Facebook ed Instagram. Il sangue è destinato a circolare. Condividetelo!"