Rifiuti, sei sanzioni in una settimana ad Alba: “Più controlli e pene più severe”

Ad Alba prosegue l’azione della Polizia municipale sul fronte del contrasto all’abbandono dei rifiuti. Guidati dal comandante Antonio Di Ciancia, gli agenti hanno condotto controlli in diverse aree della città, da Corso Piave a Corso Cortemilia fino a Mussotto, individuando i responsabili e applicando sanzioni.

“In alcuni casi – spiega Di Ciancia – siamo risaliti agli autori grazie a indizi e documenti trovati sul posto, in altri con la lettura targhe. L’importante è agire con continuità, perché i comportamenti scorretti incidono sulla qualità della vita di tutti”.

Dal 9 agosto è in vigore una normativa più severa che prevede multe più alte anche per i cosiddetti micro–rifiuti, come mozziconi e scontrini gettati dal finestrino. Un inasprimento che rafforza il lavoro sul territorio, già testimoniato dalle operazioni di Ferragosto in strada Santa Rosalia, dove l’area è stata ripulita e i responsabili individuati e sanzionati.

Negli ultimi tre mesi (maggio, giugno e luglio) i vigili hanno effettuato sessanta controlli mirati, con quarantacinque sanzioni: un bilancio che conferma la costanza dell’attività, ma anche la persistenza del fenomeno. Per informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti o per segnalare comportamenti scorretti è attivo l’Ecosportello: telefono 0172 1836714, e-mail ecosportello.alba@strweb.biz.