Record di partecipanti alla "Cena in bianco" di Barge per i festeggiamenti di San Giovanni

Record di partecipanti con ben 1520 persone, provenienti anche dal torinese, per la "Cena in bianco" che si è tenuta martedì 25 luglio a Barge in conclusione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni, seguita dallo spettacolo pirotecnico a cura del campione italiano in carica, nell’ambito dei fuochi d’artificio, Piro.G.

Entusiasmante l’esibizione delle Majorettes di Barge con i bastoni luminosi, che hanno intrattenuto, con le loro performance, i commensali nell’area degli impianti sportivi.

Il ricco programma dei festeggiamenti organizzati, dalla Pro Loco e dalla “città” di Barge (come tutti sperano diventerà a breve), aperti venerdì 21 luglio, è stato apprezzato da migliaia di persone.

Molto gradito dal pubblico di ogni età è stato l’evento di domenica 23 luglio in cui c’è stato il 1° “Raduno bandistico. Città di Barge” che ha visto esibirsi sotto l’Ala comunale cinque gruppi bandistici, oltre a quella bargese si sono esibite le bande di Osasco, Paesana, Piobesi e Racconigi con più di 100 musicisti che hanno aperto la festa sfilando per le vie cittadine.

Molto gradite anche le aperture dei negozi in strada e le vetrine in movimento con le ambientazioni animate, proposte dai commercianti, sul tema del Natale con l'immancabile Babbo Natale.

Grande partecipazione anche alle gare di bocce, alle serate danzanti e agli spettacoli musicali accompagnati dalle serate gastronomiche.

L’amministrazione comunale, con il sindaco Ivo Beccaria, l’assessore Silvio Coero Borga e gli organizzatori della Pro Loco, presieduta da Aldo Raviolo e dal vice Mario Picotto, sono molto soddisfatti dell’esito della festa patronale che ha superato ogni aspettativa.

“Siamo molto felici dell’esito della Cena in bianco il cui incasso verrà utilizzato per le luminarie natalizie – dicono gli organizzatori –. Martedì mattina abbiamo ancora ricevuto 100 richieste di persone che desideravano partecipare, ma purtroppo non abbiamo potuto ospitarle perché non avevamo più i tavoli per tutti.

Il prossimo anno ci organizzeremo per arrivare ad accogliere 1800 persone”.

Tra gli ospiti della Cena in bianco anche il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, e i sindaci dei paesi limitrofi: Daniele Mattio di Revello, Roberto Mellano di Envie e Roberto Baldi di Bagnolo Piemonte.

Sulla scia del successo di quest’anno l’appuntamento è per il 2024.