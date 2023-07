A Savigliano una piccola pausa per il progetto "Ben-essere in comune"

Nel mese di agosto il progetto Ben-essere in comune del Comune di Savigliano si prende una piccola pausa, per ripartire nel mese di settembre con nuovi appuntamenti, attività e iniziative rivolte ai giovani dai 15 ai 29 anni.

Diverse le iniziative realizzate in questi mesi a cura dei numerosi partner: Cooperativa Orso e Informagiovani, Cooperativa Caracoll ed Educativa di strada, Voci erranti e Itaca, Oasi giovani e Oceano, Voce di Elisa e Asl CN1.

“L’intento del progetto è di utilizzare diversi linguaggi, il teatro, il cinema, lo sport e la creatività per aiutare i giovani a riattivarsi e a mettersi in gioco nel loro territorio – ha dichiarato Mariella Carta della Cooperativa Orso, coordinatrice del progetto – attraverso il volontariato, attività aggregative, il supporto orientativo e alla gestione dell’ansia, abbiamo cercato di offrire occasioni per trovare soluzioni, risposte a domande e richieste a volte difficili da esplicitare. Il valore aggiunto del progetto è la collaborazione e la connessione fra operatori e professionalità che di solito non lavora insieme, una modalità che speriamo di continuare a riproporre anche oltre il progetto”.

Non resta che cercare il logo e le facce in giro per la città per scoprire le prossime occasioni.



Per informazioni Ig Savigliano 0172/713295