Racconigi: va in pensione il segretario comunale Luisa Silvestri

Il segretario comunale di Racconigi Luisa Silvestri va in pensione dopo tre anni alla guida della macchina amministrativa cittadina.

Laureatasi in giurisprudenza nel 1983 all’Università degli Studi di Torino, Silvestri aveva lavorato dapprima alla Banca Nazionale del Lavoro, per poi iniziare la sua carriera amministrativa come vice segretario al Comune di Boves.

“Ho sempre amato l’attività gestionale e di coordinamento, per questo ho deciso di intraprendere questo lavoro in giovane età, arrivando anche ad acquisire l’abilitazione di segretario generale, per poter operare nei Comuni con una popolazione superiore ai 10 mila abitanti. Si tratta di un’attività molto varia e stimolante, che richiede di avere una conoscenza a 360 gradi della macchina amministrativa, e, nonostante le difficoltà, mi ha dato moltissime soddisfazioni –commenta Silvestri- Ringrazio tutti coloro con cui ho avuto occasione di collaborare: gli amministratori, che mi hanno accordato la loro fiducia, i dirigenti e tutti i dipendenti, con cui si è instaurato un rapporto di stima reciproca”.

Silvestri, titolare dal 2020 della segreteria convenzionata tra i Comuni di Racconigi, Benevagienna, Faule e Villanova Solaro, ha ricevuto i saluti e i ringraziamenti da parte di tutto il consiglio comunale racconigese nel corso dell’ultima riunione di lunedì 24 luglio.

“Come Amministrazione desideriamo ringraziare la dottoressa Silvestri per la sua disponibilità e professionalità in questi tre anni di servizio –aggiunge il sindaco di Racconigi Valerio Oderda- Il segretario comunale è garante di tutti gli atti amministrativi di un Comune, il suo è quindi un ruolo fondamentale e di grande responsabilità”.