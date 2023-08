In Granda venerdì di maltempo diffuso e aria più fresca nel fine settimana

Oggi una perturbazione atlantica porterà maltempo diffuso soprattutto sulle pianure con rovesci e temporali sparsi. Da domani nuovamente bel tempo ma con temperature decisamente più fresche.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 4 agosto

Al mattino poco nuvoloso per il passaggio di un fronte verso est. Dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità molto irregolare su tutto il Nord Ovest, con associati rovesci e temporali sparsi soprattutto sulle aree di pianura. Le zone con meno probabilità di fenomeni sono la Liguria centro-orientale e le zone alpine di confine.

Temperature massime in calo rispetto a ieri, con valori compresi tra 25 e 29 °C. In ulteriore calo dalla serata dopo la fine dei fenomeni. Venti generalmente assenti o deboli variabili sulle pianure, escludendo possibili forti raffiche durante i temporali. Sulle Alpi invece saranno presenti forti raffiche tra media ed alta quota per Foehn a partire dalla serata, che occasionalmente potranno raggiungere le pianure adiacenti tra novarese e alessandrino.

Sabato 5 e domenica 6 agosto

Bel tempo con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nubi più consistenti solo sul Alpi nordoccidentali e Valle d'Aosta occidentale con qualche debole pioggia. Temperature minime in calo e comprese tra 12 e 18 °C, mentre le massime rimarranno stazionarie o in leggero aumento con valori generalmente tra 28 e 30 °C a causa del Foehn.

Venti di Foehn sulle Alpi, che soprattutto domenica raggiungerà anche le pianure riscaldando l'aria ma anche rendendola molto secca. Venti moderati settentrionali anche sulla Liguria.

Da lunedì 7 agosto

Continuerà il bel tempo senza fenomeni particolari e assenza di vento condito da temperature ancora piuttosto fresche per il periodo almeno fino a giovedì. Poi si prospetta una settimana di Ferragosto piuttosto bollente, da valutare nei prossimi aggiornamenti.

