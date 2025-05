Il meteo del weekend: ancora per qualche giorno instabilità e temperature sotto la media del periodo

Continuerà ancora nei prossimi giorni questa fase di blande aree depressionarie sul Mediterraneo che mantengono l'atmosfera instabile e temperature sotto la media del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 9 a domenica 11 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali soprattutto sui settori occidentali, settentrionali e su Appennino, in prevalenza tra pomeriggio e sera, alternati a temporanee schiarite soprattutto domenica, quando l'attività convettiva dovrebbe diminuire rispetto ai giorni precedenti. Sulle pianure più orientali e sulle coste ci saranno meno fenomeni., ma nessuna zona è totalmente esclusa dal rischio.

Temperature sotto la media del periodo anche se in rialzo da oggi a domenica, grazie ad un temporaneo aumento della pressione in quota. Le massime arriveranno fino 20/22 °C domenica, così come le minime risaliranno fino 12/14 °C sempre domenica. Venti generalmente deboli variabili, non escluse forti raffiche durante i temporali.

Da lunedì 12 maggio

Insisterà ancora questa fase perturbata, che non porterà vero e proprio maltempo organizzato sulle nostre regioni, ma manterrà una forte instabilità con fenomeni irregolari nello spazio e nel tempo e di difficile previsione almeno fino a mercoledì.

