Incidente sulla provinciale 165 al Foresto, frazione di Cavallermaggiore, provenendo da Marene. Due vettire si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, per procedere con la messa in sicurezza dei mezzi e della strada, oltre ai carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi e della gestione della viabilità, fortemente rallentata in quanto si procede a traffico alternato.