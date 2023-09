Cuneo, l'inflazione pesa sulle tariffe delle mense scolastiche in primarie e asili [LE TABELLE]

Per asili nido, scuole dell’infanzia ed elementari sul territorio cuneese alcune novità segnano l’avvio dell’anno scolastico 2023/2024.

È stata informatizzata la procedura per l’acquisto dei libri di testo per le scuole primarie. Finita l’epoca delle cedole librarie cartacee da compilare e restituire, sarà sufficiente recarsi dal libraio preferito col codice fiscale dell’alunno per fare la prenotazione. Una mail avviserà quando i libri saranno disponibili.

Dal 1° luglio 2023 è attivo il circuito PagoPa per il pagamento della mensa scolastica. È stato però anche rimodulato il sistema tariffario. L’ultima modifica risaliva al 2013. La ridefinizione tiene conto da un lato del pesante incremento dei costi dei servizi esternalizzati (aumento che ha superato il 7%), dall’altra dell’esigenza di garantire accessibilità ai servizi. Per non gravare sulle famiglie con i redditi medi-bassi, si è proceduto a ridisegnare le fasce Isee, secondo una logica di gradualità nella corrispondenza tra tariffe e fasce di reddito, che sono passate da 5 a 11. È rimasto comunque fermo il criterio di garantire agevolazioni per le fasce più basse. Le tariffe, che vanno da un minimo di 1,35 euro (Isee sino a 5mila euro) a un massimo di 6 euro (non residenti in città), sono consultabili sul sito del Comune e nel documento che alleghiamo a fondo pagina .

Anche rispetto agli asili nido comunali si è reso necessario un ritocco delle tariffe per far fronte agli aumentati costi. L’ultima modifica risaliva al 2009. Resta la soglia Isee di 18.320 euro, al di sotto della quale scattano le agevolazioni (consultabile sul sito del Comune nel documento che alleghiamo a fondo pagina).

Si sono inoltre aggiornati i criteri di ammissione alla graduatoria, alla luce del fatto che negli anni sono mutate le casistiche familiari e lavorative (allegata a fondo pagina la tabella con criteri e punteggi di ammissione aggiornati).

Tutte queste modifiche sono state condivise con i comitati di gestione degli asili. Anche per questi servizi sarà attivo dal 1° settembre il sistema di pagamento con PagoPa, mentre le domande si potranno presentare attraverso accesso on line. I quattro asili nidi del territorio comunale, per un totale di 186 posti, garantiscono assistenza ai più piccoli tra le 7.30 e le 17.30.

Tutte queste modifiche sono in vigore dal 1° settembre.

Così l’assessora ai Servizi Educativi e Scolastici Paola Olivero: “Siamo contenti di poter cominciare l’anno scolastico con alcune semplificazioni, come per l’acquisto dei libri di testo o l’estensione della possibilità di pagamenti con PagoPa. Rispetto all’incremento delle tariffe, scelta difficile ma necessaria, abbiamo cercato di mantenere saldo il criterio del sostegno alle situazioni familiari economicamente più affaticate. Ricordo però che ulteriori sostegni si possono ottenere: nel caso degli asili nido, ad esempio, attraverso il bonus erogato dall’Inps”.