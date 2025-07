Weekend di "Manifesta Bellezza": fine settimana tra beni culturali ed eventi

“Manifesta Bellezza” è il titolo del fine settimana che Fondazione CRC dedica ai beni culturali della provincia di Cuneo: il 5 e 6 luglio sarà possibile visitare oltre 30 beni culturali in provincia di Cuneo, restaurati nel corso degli anni grazie al contributo della Fondazione CRC.

Restano tantissime le proposte di eventi outdoor, con escursioni enogastronomiche, festival, trekking e visite guidate in luoghi affascinanti e tutti da scoprire.

Numerose le fiere, i festeggiamenti patronali, i concerti legati ai festival, le aperture di luoghi iconici della provincia, gli spettacoli teatrali, le mostre d’arte e fotografiche.

Mercatini, rassegne culturali e spettacoli per i più piccoli completano l’offerta variegata del week end, da programmare sempre con un occhio alle condizioni meteo.



Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

MANIFESTA BELLEZZA

Weekend di aperture speciali sabato 5 e domenica 6 luglio del patrimonio complesso di beni culturali, chiese, cappelle, fortificazioni, castelli, palazzi storici e siti archeologici che rappresentano le radici della storia del territorio cuneese.

Sarà possibile visitare oltre 30 beni culturali in provincia di Cuneo, restaurati nel corso degli anni grazie al contributo della Fondazione CRC.

Tutti i siti e gli orari qui: https://fondazionecrc.it/manifesta-bellezza/

***

CUNEO

HANDMADE MARKET

Sabato 5 luglio, in Via Roma, dalle 10.30 alle 19.30, si terrà l’appuntamento con l’Handmade Market di “Made in Cuneo”. Saranno presenti oggetti unici e realizzazioni manuali, frutto della passione degli artigiani locali. Info: madeincuneo@gmail.com

CUNEO

DAL PAESAGGIO AL CONTEMPORANEO

Sabato 5 e domenica 6 luglio presso la sala mostre del Collegio dei Geometri di Cuneo (via San Giovanni Bosco, 7h), orario 15.30 - 19.30 aperta la mostra dell'artista Fabrizio Oberti "Dal paesaggio al contemporaneo". Ingresso libero. Info: 380 53 09 383.

CUNEO

ZOÈ IN CITTÀ

Sabato 5 e domenica 6 luglio ultimi appuntamenti con il festival “Zoè in città”. Info: www.zoeincitta.it

***

ACCEGLIO

SAN CLEMENTE - 100 ANNI DI MUSICA

Sabato 5 luglio, alle ore 11, per l’evento 100 anni di musica e in occasione della festa di san Clemente, concerto della Banda musicale San Luigi con la Banda giovanile di Ferentino. Con "Le Journ de San Clement", tre giornate di festa con concerti, spettacoli, laboratori ed iniziative per grandi e piccini. Info: 347 93 60 357 https://mamoeducationalfoundation.org/

***

AISONE

PASSEGGIATA NATURALISTICA

Sabato 5 luglio, con ritrovo alle ore 16 presso il Centro Fondo di Aisone, torna la passeggiata naturalistica “I Erc” con apericena musicale. Info 334 33 54 457 www.vallesturaexperience.it

***

ALBA

BURATTINARTE

Sabato 5 luglio, alle ore 21.30, in frazione Scaparoni, spettacolo Burattinarte Summertime con “Compania Anima”. Info: https://burattinarte.it/

ALBA

ALBA JAZZ FESTIVAL

Sabato 5 luglio, alle ore 21, nel centro storico della città, prosegue l’Alba Jazz Festival con “The Trio”, formato da Tullio De Piscopo, Dado Moroni, Rosario Bonaccorso.

Domenica 6 luglio, alle ore 21 concerto di Jeremy Pelt trombettista statunitense. Info. www.albajazz.com/

***

BAGNOLO PIEMONTE

SCALATE LEGGENDARIE

Sabato 5 luglio, manifestazione ciclistica non competitiva, con le strade chiuse ai veicoli a motore, dove gli appassionati di bicicletta tradizionale o elettrica potranno cimentarsi nella salita di Montoso, fino all'arrivo alla frazione in quota a Rucas. Info: www.scalateleggendarie.it/

***

BATTIFOLLO

ESCURSIONE SULL’ANTICA STRADA DEI CASTELLI

Domenica 6 luglio, con ritrovo alle ore 8.30 presso il cimitero di Battifollo, escursione ad anello di circa 14 km sull'antica strada tra i castelli di Battifollo e Lisio. Percorso di facile difficoltà e adatto a famiglie e bambini dagli 8 ai 10 anni, di circa quattro ore. Info e prenotazioni: 348 45 26 914

www.usqueitinera.it

***

BENE VAGIENNA

FERIE DI AUGUSTO

Nel week end continuano gli appuntamenti con il Festival di Teatro "Ferie di Augusto", giunto alla sua ventesima edizione. Programma completo su https://www.torinospettacoli.com/

***

BERGOLO

I SUONI DELLA PIETRA

Sabato 5 luglio alle ore 21.15 concerto “Non solo tango”. Domenica 6 luglio alle ore 17 “Musicalità del vento”. Info: www.comune.bergolo.cn.it/Eventi

***

BERNEZZO

BIRRA FOREVER

Sabato 5 e domenica 6 luglio, in località Magnesia, 35a edizione di “Birra Forever”, con musica live, cibo e “Beer garden”.

***

BORGOMALE

FESTA MADONNA DEL CARMINE

Sabato 5 luglio tradizionale "costinata" alle ore 19 e a seguire alle ore 21.30 dj set a cura di Sunfeel. Domenica 6 luglio a partire dalle ore 9, 29° raduno dei trattori d'epoca ed esposizione tra le vie del borgo di oggetti di artigianato e prodotti tipici locali. Seguirà un'escursione in MTB/E-MTB. Alle ore 13 pranzo in paese, giochi per bambini e ragazzi dalle ore 16 con una golosa merenda. Info: 371 47 36 401.

***

BORGO SAN DALMAZZO

E-STATE CON NOI A MONSERRATO

Domenica 6 luglio alle ore 20.30, il Santuario di Monserrato ospiterà il concerto "Vissi d’Arte, vissi d’Amore", un evento che segna l’inizio della rassegna estiva E-state con noi a Monserrato 2025. Info: cristianpeirone@gmail.com



***

BOVES

FESTA D’LA MADONA

Sabato 5 luglio, festa “D’la Madona”, dalle ore 20 con cena a base di paella e musica con i Lou Pitakass. Domenica 6 luglio, alle ore 9, IV Raduno Vespa con tour e in serata concerto Mega 90 con Dj Marco Marzi e Marco Skarica. Info: 333 99 42 059 - 347 44 51 003.

***

BRA

MOUSIKON

Sabato 5 luglio, alle ore 21, presso il Cortile di Casa Natale Cottolengo, concerto “La Mole Armonica”, Ensemble di musica antica dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, esecuzione trascritta per trio d’archi di Annette Bartholdy delle “Variazioni Goldberg – Aria mit verschiednen Veränderungen BWV 988” di Johann Sebastian Bach. Il concerto è il sesto appuntamento del progetto “Mousikon” di “Zizzola Turismo & Cultura”. Info: eventi.ztc@gmail.com

BRA

LA MIA ZIZZOLA

Sabato 5 e domenica 6 luglio, in orario 10 - 18, nel parco della Zizzola, sarà visitabile la mostra del pittore braidese Franco Gotta, che espone 20 opere. Ingresso libero.

***

BRIAGLIA

ESCURSIONE IN E-BIKE

Domenica 6 luglio, alle ore 14, escursione in e-bike con accompagnatore cicloturistico della Regione Piemonte alla scoperta del Sentiero Regionale Landandè, nel Comune di Briaglia. Info: https://sentierolandande.it/

***

BUSCA

SUMMER PARTY

Sabato 5 luglio, a partire dalle 17.30, serata dedicata alla musica, alla spensieratezza estiva, al passeggio. Via Umberto I pedonalizzata sarà il luogo dove gustare e ascoltare, così come Piazza della Rossa e Piazza Regina Margherita, dove quest’anno potranno esibirsi le band esordienti delle Terre del Monviso. Info: www.comune.busca.cn.it/

***

CAMO

MANI E NATURA

Domenica 6 luglio giornata di festa in paese, con bancarelle di hobbisti, lavori all’uncinetto, visite al Museo del riciclo, passeggiate.

***

CARAGLIO

PARLAMI DI GAZA

Sabato 5 luglio, alle ore 20.30, nella chiesa di San Paolo in piazza San Paolo, inaugurazione della mostra itinerante “Parlami di Gaza”, con fotografie, letture e musica.





***

CASTELLETTO STURA

FESTA DI SAN MAGNO

Sabato 5 e domenica 6 luglio festeggiamenti in onore di San Magno, con momenti conviviali, appuntamenti musicali e benedizione dei mezzi agricoli. Info: 353 47 20 297.

***

CASTELMAGNO

ESCURSIONE

Domenica 6 luglio alle ore 9, con ritrovo all'Abri di Pradleves, escursione per la Val Grana alla scoperta della grotta del ghiaccio e del comune di Castelmagno. Info: https://www.emotionalp.com/

***

CELLE MACRA

CANTUNAL SPUNTI DI ARCHITETTURA ALPINA

Nel week end aperta presso l'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira la mostra fotografica "Cantunal: Spunti di archittettura alpina", situata nell'omonimo edificio in borgata Castellaro. La mostra è visitabile previo contatto con il Comune in orario d'ufficio. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it/

***

CHERASCO

SIBLA 2025

Sabato 5 e domenica 6 luglio torna l’appuntamento con l’antica festa popolare cheraschese, la Sibla Edizione 2025. In programma passeggiata enogastronomica, dj set con i Tutta Fuffa, giochi e il classico picnic. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

CHERASCO

ETERNE MEMORIE

Sabato 5 luglio, dalle 14 alle 19 e domenica 6 luglio dalle 11 alle 19, nella Chiesa di San Gregorio, visitabile la mostra fotografica: “Eterne memorie” dedicata all’arte cimiteriale. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

***

CHIUSA PESIO

FESTA DELLA BIRRA

Sabato 5 luglio presso l’Area Verde di Via Mondovì, appuntamento imperdibile per gli amanti della buona birra, della musica e del divertimento in compagnia. Dj set con Mario Zero dalle ore 21. Info: 0171/734990.

***

CORTEMILIA

OLIMPIA

Sabato 5 luglio, alle ore 17, presso il giardino dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite a Monteoliveto, inaugurazione di “Olimpia”, biennale di arte contemporanea in Alta Langa. Info: https://olimpiacontemporanea.com/

***

DEMONTE

PASSEGGIATA IN PAESE

Sabato 5 luglio, a partire dalle ore 14, visita guidata alla Chiesa Parrocchiale, alla Confraternita di Santa Croce e a Palazzo Borelli. A conclusione delle visite, aperitivo accompagnati dalle note della musica folk de "La Rueido Balfolk". Info: 351 55 56 443 - cuneo@delegazionefai.fondoambiente.it

DEMONTE

MELODIE DIPINTE

Domenica 6 luglio, alle ore 17 nel Teatro Parrocchiale, l'Associazione "LIVE A.P.S." di Savigliano presenterà lo spettacolo "Melodie dipinte - Mai visto un Puccini così!", arie famose di Giacomo Puccini messe a confronto con dipinti celebri. Info: amicididemonte@gmail.com

***

DRONERO

BIOBLITZ

Sabato 5 luglio, per l'intera giornata, presso la Sala Chegai, si terrà un evento di scienza partecipata. Il programma prevede l'incontro alle ore 6.30, seguito da un approfondimento di ornitologia sul campo, dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 si terranno i BioBlitz e numerosi approfondimenti durante la giornata. Info: https://www.vallemaira.org/

DRONERO

100 ANNI DI MUSICA

Domenica 6 luglio, alle ore 9.30 concerto itinerante nel centro storico di Dronero della Banda musicale San Luigi con la Banda giovanile di Ferentino. Partenza da Piazza XX Settembre ed arrivo in Piazza "Don Mattio" per le celebrazioni della Santa Messa. Info: 347 93 60 357.

***

ELVA

SAGRA DEL RODODENDRO

Domenica 6 luglio, appuntamento con la "Sagra del Rododendro 2025". In programma il mercatino dell’artigianato, il pranzo in piazza, il concerto del gruppo “Mistral Kizz”, il taglio del tronco (“Garo dal truplou”) e attività teatrale per bambini. Info: 347 95 25 382.

***

ENTRACQUE

MERCATINO E BOTTEGHE IN STRADA

Domenica 6 luglio, dalle ore 8 alle 19, "Mercatino e Botteghe in Strada" per le vie del centro storico di Entracque, organizzato dal Comune di Entracque in collaborazione con l'Associazione La Luna. Info: https://www.turismoentracque.it/

ENTRACQUE E VALDIERI

PARCO ACCESSIBILE

Sabato 5 e domenica 6 luglio porte aperte per la comunità sorda segnante grazie alla Cooperativa Montagne del Mare. Il Centro “Uomini e Lupi”, il Giardino Botanico “Valderia” e il Parco Archeologico di Valdieri propongono le visite guidate con la presenza di interpreti in LIS. Info: https://www.montagnedelmare.it/eventi-ed-attivita

***

FARIGLIANO

NOTTE GIALLA

Sabato 5 giugno musica, street food e divertimento dalle 20 alle 2 in località Prella dove verrà ufficialmente aperto il "Labirinto di girasoli". Info: www.comune.farigliano.cn.it/

***

GAMBASCA - MARTINIANA PO

LA CANZONE DELLA FORESTA

Domenica 6 luglio, con ritrovo nella Biblioteca del Bosco alle ore 14.30, appuntamento “Zana Fest - Correnti di Valle”, con monologo teatrale di Irene Borgna, una storia di resistenza civile che parla di ambiente, di emancipazione, di coraggio. Info: 340 64 39 131 info.zanafest@gmail.com

***

GUARENE

GUARENE MUSICA

Sabato 5 luglio alle ore 18.30, nel Palazzo Re Rebaudengo, concerto del Venus Quartet, quartetto formato da Valentina Digiampaolo, Diletta Leone, Liliana Mitulescu e Lucia Mameli, nell’ambito di Guarene Musica - Roero Music Fest, il primo storico festival che ha portato sin dal 2014 la musica jazz e contemporanea nel Roero. Info: https://www.roeromusicfest.com/

***

LEVICE

DESMOLANGHE

Domenica 6 luglio, con ritrovo ad Alba alle ore 10 in corso Piave, raduno appassionati Ducati e giro nelle colline di Langa con arrivo a Levice in piazza del municipio alle ore 12. Seguirà pranzo.





***

LIMONE PIEMONTE

MERCATINO

Sabato 5 e domenica 6 luglio, dalle 9 alle 19, nel centro di Limone Piemonte, si svolgerà il mercatino dell'artigianato del legno, della pietra e delle ceramiche. Sabato 5, inoltre, sarà possibile visitare i banchi anche la sera. Info: https://www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

***

MAGLIANO ALFIERI

CONCERTO BANDE MUSICALI

Domenica 6 luglio, alle ore 17.30, presso il Parco del Castello di Magliano Alfieri, in occasione dell’apertura della VIa edizione del “Magliano Alfieri Classic Festival”, concerto delle bande musicali “La Maglianese” e “G.Cotti” - Città di Asti aps. Info: www.maglianoalfieri-classicfestival.com/

***

MARMORA

LUOGHI DI PASSAGGIO

Sabato 5 luglio, alle ore 21 presso Associazione Luoghi di Passaggio in borgata Parrocchia incontro con Marco Bertelli alla scoperta di immagini dedicate all’osservazione della flora e della fauna selvatica. Domenica 6 luglio, alle ore 11, nella parrocchia di San Massimo, concerto di musica medievale dell’Ensemble Alnus Lyra. Un’occasione unica per riscoprire atmosfere e suoni dell’antichità. Info: 335 83 76 848.

***

MARTINIANA PO

PROFUNDUM - ORIZZONTI DEL SACRO

Domenica 6 luglio sarà ancora visitabile la mostra dell'artista Bruno Giuliano "Profundum - Orizzonti del Sacro", presso la Confraternita dei Disciplinanti a Martiniana Po in piazza Gauthier, 6. Orario: 10-12 e 16.30-18. Ingresso libero. Info: www.grandarte.it/

***

MOMBASIGLIO

STORIE AL CASTELLO

Sabato 5 luglio alle ore 15.30 la dottoressa Alessia Castagnino proporrà un incontro dal titolo "Cultura e scienza nell'età napoleonica". Ingresso libero. Info: 0174/780268.

***

MONDOVÌ

MANIFESTA BELLEZZA

Sabato 5 e domenica 6 luglio a Mondovì si svelano alcuni gioielli del patrimonio culturale della Provincia di Cuneo. L'iniziativa, organizzata da Fondazione CRC, consentirà di visitare alcuni dei beni più importanti della città. Info: https://fondazionecrc.it/manifesta-bellezza

MONDOVÌ

MOVI MUSIC FESTIVAL - TRAP NIGHT

Sabato 5 luglio, per Movì e Wake Up, Papa V, Nerissima Serpe e Fritu. Al trio si aggiungono il rapper Artie5ive, Glocky e Niky Savage. Info: https://movifestival.it/

***

MONFORTE D’ALBA

MONFORTINJAZZ

Sabato 5 luglio, alle ore 21.30, presso l’Auditorium Horszowski, apertura della 49ª edizione di Monfortinjazz con il concerto dei 40 Fingers, quartetto triestino di chitarre acustiche diventato un fenomeno globale. Info: www.monfortinjazz.it

MONTEROSSO GRANA - SAN PIETRO

GLI ANIMALI DI FULVIO BELTRANDO

Sabato 5 luglio sarà visitabile dalle 15 alle 18 la mostra fotografica “Gli animali di Fulvio Beltrando Fotografie di animali selvatici del territorio del Parco Naturale del Monviso” presso il Museo Terra del Castelmagno a San Pietro di Monterosso Grana. Info: 329 42 86 890.

***

MONTEU ROERO

I PRIMI 20 ANNI DI BEL MONTEU

Sabato 5 luglio si festeggiano i primi 20 anni di attività dell’associazione Bel Monteu. Alle ore 18 aperitivo in piazza, alle ore 21 concerto dei Cavalas Acoustic Dark Wave e dalle 19 alle 23 visite guidate al castello. Info: 333 76 78 652 www.belmonteu.it

***

NOVELLO

BABELLO FEST

Domenica 6 luglio dalle 10 alle 21.30, nel centro del paese, si terrà “Babello Fest - Graphic Novello Edition” esposizione di artigiani, artisti, laboratori per bambini e adulti, talk, workshop, musica, street food e molto altro. Info: https://www.novelab.it/

***

ORMEA

ORMEA IN ONDA 2025

Sabato 5 e domenica 6 luglio, gara con discesa acquatica lungo le strade allagate del borgo medievale di Ormea. In concomitanza la prima edizione della Sagra Country. Info: www.facebook.com/idee.giovani

***

PAMPARATO

FESTIVAL DEI SARACENI

Sabato 5 luglio, alle ore 18, nella Chiesa di San Biagio, nell’ambito del “Festival dei Saraceni” concerto Aspettando “Il Ciro” con i giovani dell’Accademia Montis Regalis. Ingresso libero. Info: 0174/46351.

***

PRADLEVES - MONTEROSSO GRANA

VALLE GRANA CULTURAL VILLAGE FESTIVAL DIFFUSO

Sabato 5 e domenica 6 luglio, i comuni di Monterosso Grana e Pradleves ospitano il “Valle Grana Cultural Village - Festival Diffuso”, due giorni di escursioni, proiezioni, presentazioni di libri e laboratori esperienziali per la rilettura culturale e aggregativa dei borghi. Info: https://vallegranaculturalvillage.it/#idea

***

PRUNETTO

OLIMPIA

Domenica 6 luglio presso il castello di Prunetto, inaugurazione di “Olimpia”, biennale di arte contemporanea diffusa in Alta Langa. Info: https://olimpiacontemporanea.com/

***

RITTANA

FESTIVAL NUOVI MONDI - ALEX SCHWAZER

Sabato 5 luglio alle ore 21, l'atleta Alex Schwazer sarà al Festival Nuovi Mondi, presso il Centro della Comunità di Rittana, via Roma 5, per raccontare la sua vita oltre i successi e le sfide, una condivisione intima e potente sulla forza di rialzarsi dopo una caduta e sul significato di una vera rinascita sportiva e personale. Info: https://nuovimondifestival.it/

***

ROASCHIA

CATRI PASS EN BUCUN

Domenica 6 luglio, a partire dalle ore 11, presso il comune di Roaschia, si svolgerà l’evento "Catri pass en bucun" camminata gastronomica alla scoperta dei sentieri e delle borgate del paese. Il percorso si sviluppa su strade asfaltate, sterrate e sentieri puliti. Info: https://www.comune.roaschia.cn.it/

***

ROBILANTE

MUSEI APERTI

Domenica 6 luglio, il Museo della Fisarmonica e il Mu.S.Com-Museo del suono saranno aperti dalle 10 alle 12. Info: 328 86 55 394 - 348 95 54 673 www.museofisarmonica.com www.comune.robilante.cn.it

***

ROBURENT

PARTY MOTOR ALPET

Sabato 5 luglio, ai Cardini di Roburent spettacolari esibizioni di Freestyle Motocross, il Fire Show e aperitivo sotto la rampa. Ingresso libero. Info: www.montealpet.com/

***

ROSSANA

CANZONI RACCOLTE

Sabato 5 luglio, alle ore 21, presso Piazza Gazelli a Rossana, in occasione della rassegna musicale Suoni dal Monviso 2025, si terrà lo spettacolo "Canzoni Raccolte", viaggio personale e musicale attraverso brani della tradizione popolare e che celebra la musica come linguaggio universale. Ingresso libero. Info: https://www.suonidalmonviso.it/

***

SALUZZO

STORIE DESTATE

Sabato 5 luglio, alle ore 21.30, nell’ambito della 5a edizione di "Storie Destate", rassegna teatrale estiva, nel cortile dell’APM con ingresso da via Volta 35, spettacolo della compagnia La Ribalta intitolato “Aulularia”. Info: https://www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it/

***

SAMPEYRE

FESTA DELLE BOLLE

Domenica 6 luglio, dalle 10.30 alle 23 ottava edizione della “Festa delle Bolle”, con percorso gonfiabile ad ostacoli, circuito laser, e gioco musicale animato. Info: https://www.facebook.com/lafestadellebolle/

***

SAVIGLIANO

IO SANTORRE

Sabato 5 luglio alle ore 17, presso il Museo Civico "A.Olmo, inaugurazione mostra: "Io Santorre. Storia di un uomo, di una famiglia, di una cultura". Apertura al pubblico dal 6 luglio al 28 settembre. Info: 0172/710111 https://www.comune.savigliano.cn.it/

***

SERRAVALLE LANGHE

OLIMPIA

Sabato 5 luglio, presso l’Oratorio di San Michele, inaugurazione di “Olimpia”, biennale di arte contemporanea diffusa in Alta Langa. Info: https://olimpiacontemporanea.com/

***

SOMMARIVA DEL BOSCO

SOMMA D’AJ

Domenica 6 luglio, con ritrovo e aperitivo alle 11.30 in piazza Seyssel, passeggiata enogastronomica con prodotti tipici locali alla scoperta del Paese di Fiaba. Info: 351 63 12 189.

***

VALDIERI

PASSI NEL KUORE

Sabato 5 luglio, a partire dalle ore 15 presso gli impianti sportivi di Valdieri, ritorna l'appuntamento con la corsa/camminata benefica "Passi nel Kuore di Valdieri", con la partecipazione di Paolo de Chiesa, Simone Moro e Stefania Belmondo. Alle ore 17.30 dibattito “La montagna in sicurezza: quali prospettive per un futuro consapevole”. Info: 347 06 97 535.

VALDIERI

UNA MONTAGNA DI FIORI E MIELI

Domenica 6 luglio, appuntamento alle ore 9 presso il parcheggio del Gias delle Mosche, oltre le Terme di Valdieri per la rassegna "Assaggi di Biodiversità: vivi la montagna con chi la abita". Un'escursione a passo lento, adatta a tutta la famiglia. Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it/

***

VALMALA

I POLIFONICI DEL MARCHESATO

Sabato 5 luglio, alle 17.30, il Piazzale del Santuario di Valmala, frazione del comune di Busca, ospiterà il concerto de I Polifonici del Marchesato. Ingresso libero.

***

VERNANTE

FESTINO DI SAN MACARIO

Sabato 5 e domenica 6 luglio, gran festino di San Macario, con musica, risate, tradizione e tanto divertimento in compagnia. Dalle ore 19 e fino a tarda notte cibo, vini e bevande, musica, balli e giochi in compagnia. Info: 328 2734 902.

***

VERZUOLO

GARA SUI SENTIERI DELLA COLLINA VERZUOLESE

Sabato 5 luglio, con ritrovo a Villa di Verzuolo - Parco del Castello, alle ore 13 e partenza alle ore 16, si terrà la “Gara sui sentieri della collina verzuolese” con percorso all’interno del parco. Seguirà apericena e musica con Aniram Acoustic Project. Parcheggio presso piazza Willy Burgo. Info: 351 42 04 004.