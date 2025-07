Cherasco, villetta distrutta dal fuoco messa in sicurezza: scatta la solidarietà con una raccolta fondi

Sono terminate oggi le operazioni da parte dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della villetta andata distrutta dalle fiamme, nella notte di giovedì 3 luglio, a Cherasco, in piazzetta degli Orti.

Nonostante l'ingente spiegamento mezzi e uomini messi in campo dai Vigili del Fuoco, intervenuti con trenta unità tra permanenti e volontari con 10 automezzi tra autoscale, autopompe e autobotti, con squadre provenienti da distaccamenti di Alba, Bra, Fossano e Savigliano, dal Comando centrale di Cuneo e dal distaccamento aeroportuale di Levaldigi, la struttura è andata completamente distrutta.

Quattro le famiglie - al momento ospiti presso amici e parenti - che hanno perso tutto. Nulla si è potuto infatti salvare dall'abitazione. Insieme ai ricordi sono andati distrutti anche vestiario e oggetti fondamentali per la vita di tutti i giorni.

Così il Comune di Cherasco, insieme alla parrocchia di San Pietro e ai commercianti hanno deciso di attivare una raccolta fondi a sostegno delle famiglie coinvolte.

“L’intera comunità - spiegano - ha mostrato da subito grande vicinanza solidarietà e ora desideriamo offrire a tutti la possibilità di contribuire concretamente alla ricostruzione e al ritorno alla normalità idea che ha perso la propria abitazione

Ogni contributo, anche piccolo, potrà fare la differenza. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che vorranno partecipare a sostenere questa iniziativa di solidarietà concreta".

PER DONARE

È possibile fare un bonifico all’IBAN IT69A0306909606100000151389 con la causale "aiuto famiglie Fire".