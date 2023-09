Quando parliamo di rifare il bagno inevitabilmente parliamo di un argomento molto importante da un lato, e soprattutto parliamo di un argomento che può interessare tutti, perché chiunque potrebbe aver bisogno di ristrutturare il bagno di casa sua quando lo stesso è troppo vecchio.

Possiamo parlare per esempio del caso di quelle persone che hanno ereditato una casa dei loro genitori che è una casa che amano perché ha un suo valore affettivo, però ormai è diventata una casa vecchia, ed è chiaro che se dobbiamo iniziare a fare dei lavori di ristrutturazione partiremo dalla stanza più importante che è il bagno.

Tra l'altro parliamo di quelle situazioni nelle quali in una casa c'è un solo bagno e quindi se quel bagno inizia a non essere più in buone condizioni perché i sanitari sono in condizioni precarie o perché magari ci sono problemi alle piastrelle e alle tubature bisogna partire da lì, perché una casa con un bagno inagibile non diventa più abitabile.

Per questo bisognerà intanto cercare un’impresa di ristrutturazione, se per caso non ne abbiamo una, e iniziare a mettersi d'accordo su tutti i vari aspetti della progettazione, e sulle varie fasi che devono essere prese in considerazione per arrivare a fine lavori.

La scelta dell’impresa edile non è per niente una scelta banale perché non è vero che una vale l'altra sia perché ognuna tra queste ha le sue tariffe, e alcune potrebbero avere per noi delle tariffe troppo alte rispetto al budget che abbiamo a disposizione, che non vogliamo sforare per non mettere in difficoltà il nostro bilancio familiare.

E poi a parte la questione economica non tutte le imprese edili se andiamo a guardare su internet hanno le stesse recensioni, nel senso che non hanno tutte lo stesso livello di professionalità. Perché ci sono alcune dove all'interno lavorano delle persone molto più preparate dal punto di vista professionale, e molto più disponibili dal punto di vista umano, che è un'altra cosa che non guasta mai in nessun contesto professionale e non solo.

Se decidiamo di rifare il bagno a casa nostra dobbiamo avere pazienza

Come dicevamo nel titolo di questa seconda parte la parola chiave quando si tratta di dover ristrutturare il bagno di casa propria o anche il bagno di qualsiasi altro locale come può essere un ristorante o come può essere un albergo, è di avere pazienza sia in fase di progettazione che di esecuzione.

Da questo punto di vista visto che spesso e volentieri ci sono dei contrasti tra il cliente e l'impresa edile sulla questione dei tempi di consegna dei lavori, quando l'impresa stessa ci preparerà un preventivo dettagliato con tutte le voci di spesa, e quindi per esempio il costo di manodopera o il costo dei materiali, dovremmo pretendere chiarezza anche per quanto riguarda farci mettere nero su bianco le tempistiche di consegna e di inizio dei lavori.

Oltre che mettersi d'accordo anche sulle modalità di pagamento e sono tutti dettagli che alla fine ci aiutano a non avere contrasti durante i lavori.