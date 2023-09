Addio a Silvana Botto, ex dirigente scolastica a Carrù, Villanova Mondovì e Dogliani

Una vita dedicata alla scuola e alla cultura. Si è spenta improvvisamente ieri, venerdì 29 settembre, all'ospedale di Verduno, dove era stata portata in seguito a un malore, Silvana Botto.

Già docente di matematica, era conosciutissima non solo a Monforte d'Alba, suo paese natio e nelle Langhe, ma in tutta la Granda, dove, nel corso della sua carriera aveva ricoperto il ruolo di dirigente scolastico in diversi istituti comprensivi: Villanova Mondovì, Fossano, Dogliani e Carrù, per citarne alcuni.

Molto attiva in ambito culturale era vice presidente dell’Associazione Monfortearte, che si occupa dell'organizzazione del festival "Monfort in jazz". Nel 2015 era stata alla guida, come presidente, del Lions Club Carrù-Dogliani.

Il santo rosario sarà recitato domenica 1° ottobre nella parrocchiale di Monforte d'Alba, dove, lunedì 2 alle 15, si terranno i funerali.