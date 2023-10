Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di don Cosimo Monopoli

Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole, uniti al bel disegno di Pinuccia Sardo , per accendere le ragioni della speranza che è in noi.

Il tema dunque è la conversione, rivolta in particolar modo da Gesù ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, per mostrare loro un esempio di cambiamento, talvolta difficile. poiché l’orgoglio e il farci apparire perfetti e coerenti ostacola il metterci in discussione, ma la chiave di lettura che riesce a superare l’orgoglio, questo macigno interiore, è il desistere dall’ingiustizia per praticare la giustizia; e non ciò che ritengo giusto secondo un mio modo di vedere, ma il confronto va elevato a ciò che è giusto dinanzi a Dio, nel quale giustizia e misericordia si baciano. Ne sono di esempio pubblicani e prostitute che hanno creduto e aderito alla via della giustizia predicata da Giovanni, il Battista, per cui precedono tutti nel Regno di Dio, cioè entreranno per primi non perché sono peccatori, ma perché si sono convertiti; quindi il Padre dona loro vita nuova e salvezza eterna, poiché questi, sentendo le prediche di Giovanni, hanno cambiato vita: hanno smesso di essere peccatori e hanno accettato il regno di Dio, mentre i capi non si sono nemmeno pentiti. È questa la nota dolente: il pentimento, cioè il riconoscere il proprio errore da cui segue il dolore di aver sbagliato; è il punto decisivo: non c’è accoglienza del Regno se non ci si riconosce peccatori e non si cambia, da cui si esprime la coerenza tra parole e opere. Lo definisce chiaramente il profeta Ezechiele (nella prima lettura della liturgia odierna) che richiama la responsabilità personale: se il peccatore ha riflettuto (pentito) e si è allontanato da tutte le colpe commesse (convertito), egli certo vivrà e non morirà.