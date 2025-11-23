Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di don Pierluigi Cerutti

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso» (Lc 23,35-43).

Oggi, 23 novembre 2025, ricorre la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo (XXXIV domenica del tempo ordinario, Anno C, colore liturgico bianco).

A commentare il Vangelo della Santa Messa è don Pierluigi Cerutti, sacerdote salesiano di Bra.

Lo studio della storia, lo sappiamo, è il racconto di come i regni e gli imperi si siano susseguiti fin dai tempi più remoti. Eserciti che sembravano invincibili e imperi così ampi da poter dire che su di essi non tramontasse mai il sole, sono crollati, più o meno improvvisamente e velocemente, sotto la spinta di altre forze emergenti e sotto il peso della corruzione interna dei costumi e del potere. Nessuno può sottrarsi a questa legge della storia. Persino il popolo di Dio ha conosciuto, nel suo cammino verso la terra promessa, vittorie e sconfitte, periodi di trionfo e periodi di umiliazione. Una volta conquistata la terra promessa e instaurato il regno, ha dovuto fare i conti con eroismi e tradimenti, espansioni e deportazioni. Possiamo arditamente spingerci a dire che i recenti avvenimenti guerreschi dovuti alle tensioni sempre presenti nella terra di Israele-Palestina siano soggiacenti a questa logica mondana di vittoria e sconfitta.

Poi c’è il Regno di Dio; Regno di chi è dalla Verità, Regno che non è di questo mondo, Regno che ubbidisce a un Re amante e crocifisso. È un «Regno di verità e di vita, di santità e di grazia, di giustizia, di amore e di pace» (dal prefazio della festa). I suoi confini non sono tracciati da linee sul terreno, difesi da steccati e vigilati da soldati, essi vengono attraversati da cuori che vivono secondo i grandi valori che lo caratterizzano.

Festeggiare Cristo Re dell’Universo, significa andare alla ricerca delle anime pure e annunciare loro che c’è una guida che le può illuminare nel loro cammino anche se spesso soffrono persecuzione, derisione e maldicenza gratuita.

Il brano del vangelo secondo Luca che leggiamo questa domenica, ci presenta la rilettura della crocifissione di Gesù come parodia delle manifestazioni regali mondane: la crocifissione avviene in un luogo molto in vista, il crocifisso è sovrastato da un cartello con la scritta della condanna: «Costui è il re dei Giudei», Gesù viene sfidato a mostrare mondanamente la propria potenza salvando se stesso.

Solo uno dei ladroni lo riconosce come il sovrano che sta entrando nella sua gloria e gli si rivolge chiamandolo per nome: «Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno». A questo punto risuona la potente frase di Gesù che dona salvezza persino dalla sua posizione di immobilità e di umana impotenza: «In verità io ti dico: oggi sarai con me nel paradiso».

Il Regno di Dio non si ferma dinanzi a niente, a parte la libertà umana. Non c’è violenza, non c’è sopruso, non c’è ingiustizia che possa costringere ad uscirne. La nostra decisione libera di non tradire i suoi grandi ed eterni valori è la condizione necessaria per l’appartenenza. Dalla sua umile posizione di crocifisso, Cristo proclama e inaugura il suo Regno, un regno immateriale, ma reale che non può cadere, perché include tutti coloro che ricercano la verità e il bene. Stare nella verità, vita, santità, grazia, giustizia, amore e pace è una possibilità che abbiamo qualunque sia la nostra condizione e il nostro stato. Dalla croce Gesù ha fondato un regno che non può essere sconfitto perché si rinnova in ogni cuore che si stabilisce nel dominio della Carità.