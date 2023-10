Passeggiate, burattini e sorprese: il 7 e l'8 ottobre un ricco programma a Mango

L’associazione culturale, Manganum ha in programma, per il weekend del 7 e dell’8 ottobre, un fitto calendario di appuntamenti per grandi e piccoli, all’insegna del relax e del divertimento. Si parte “Camminando sul sentiero del Muscatel”, con la camminata di sabato 7 ottobre che vedrà come protagonisti tutti gli amanti della natura e del trekking. Durante il percorso, di circa 10 km, che si snoderà tra le magnifiche e dorate vigne di moscato, sarà possibile ammirare scorci incantevoli e installazioni a tema. La partenza è stata fissata per le ore 15.30 da piazza XX settembre; per motivi organizzativi è gradita la prenotazione, entro le 12 di sabato 7 ottobre. Iscrizione ad offerta libera, ( info@manganum.it), cell. 3485192362.

I protagonisti di domenica 8 ottobre saranno, invece, i bambini che correranno tutti a Mangolandia. L’associazione culturale Manganum dedicherà ai più piccoli e alle loro famiglie l’intero pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18, presso il cortile delle scuole di Mango. Ad attendere i bambini ci sarà un ricco e divertente programma. Non mancheranno i giochi proposti dal gruppo degli animatori, l’esibizione dei trampolieri e lo spettacolo dei burattini, presentato da “Burattini in circolo”. Il teatro dei burattini affascina da sempre le persone di ogni età; i personaggi attraverso i burattini, prendono vita, trasmettono emozioni, raccontando storie ironiche e divertenti. A Mangolandia tutto questo potrà realizzarsi, grazie al contributo e alla collaborazione di tanti volontari che anche in questa occasione dedicano il loro tempo ai bambini e alle loro famiglie per lasciare loro il ricordo di una domenica speciale.