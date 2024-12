Addio ad Attilio Dalmasso, ex ferroviere a lungo impegnato per la sua Vernante

Vernante piange Attilio Dalmasso, scomparso nelle scorse ore all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo all'età di 86 anni.

In pensione da molti anni, è stato impiegato nelle Ferrovie dello Stato come macchinista, molto attivo per la comunità, a lungo impegnato come custode e “priore” del Santuario della Madonnina di Vernante. Una persona molto nota e rispettata in tutta la valle Vermenagna, con un profondo legame per la sua famiglia, papà e nonno sempre presente.



Rimasto vedovo da qualche anno, lascia gli adorati figli Valerio e Nicola, la nuora Paola, i nipoti Laura, Fabio con Lorena, Federica con Andrea, i pronipoti Elia, Lucia ed Emilio, e la sorella Monica.

I funerali, provenienti dall’ospedale “Santa Croce” di Cuneo, saranno celebrati martedì 31 dicembre alle ore 14.30 presso la chiesa parrocchiale di San Nicolao a Vernante, con partenza proprio dal Santuario della Madonnina. La salma sarà tumulata nel cimitero locale. Stasera, lunedì 30 dicembre alle 19, verrà recitato il santo Rosario, sempre nella chiesa di San Nicolao.