Cuneo: grande successo per l'iniziativa "Una pizza per un sorriso"

Dopo la pausa di due anni a causa della Pandemia, è ritornato quest’anno l’appuntamento con “Una pizza per un Sorriso”. La famiglia Cuccurullo, titolare della pizzeria Express di corso Nizza, da anni, promuove importante iniziativa, il cui ricavato va a favore degli ospiti della struttura Mater Amabilis Centro del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.



Mercoledì 13 settembre circa trecento persone hanno avuto modo di partecipare alla cena di beneficenza che i signori Sandro e Anna, con collaboratori e amici anche di altri esercizi, hanno organizzato con la passione e la generosità che da sempre li contraddistingue: un bellissimo colpo d’occhio i numerosi tavoli allestiti, con cura e grande gusto, sotto i portici di Corso Nizza di fronte alla pizzeria.



Il ricavato della cena, dell’asta che ne è seguita con oggetti di vario tipo regalati da numerosi e generosi sponsor e delle offerte varie, è stato di oltre 16.000 euro. Il Consorzio organizzerà, con tali fondi, attività a favore degli ospiti di Mater Amabilis Centro, per migliorare il loro benessere e la loro qualità della vita: attività di pet therapy e musicoterapia, ma anche intensificazione delle ore di utilizzo della stanza multisensoriale, realizzata secondo i principi della metodologia Snoezelen nel 2021 con il contributo delle

Fondazione CRC e CRT, pensata per dare risposte a bisogni specifici di persone con disabilità intellettiva grave, affetti da malattia di Alzheimer o demenza, che rilevano problemi comportamentali tali da compromettere la qualità e la dignità di vita loro e dei loro familiari.



“Il Consorzio desidera ringraziare sentitamente la famiglia Cuccurullo per aver promosso e organizzare questa nuova edizione della Pizza per un sorriso, e tutti coloro che sono intervenuti, hanno partecipato, hanno fatto sentire la loro vicinanza – commentano il Presidente del Consorzio Giancarlo Arneodo e il Direttore Giulia Manassero - . Le moltissime risorse raccolte ci permetteranno di aumentare l’offerta di attività a favore delle persone che vivono nella nostra Rsa di corso Brunet e di coloro che frequentano il Centro Diurno Alzheimer, che si trova nei medesimi locali, per migliorare il loro benessere e far fronte ai

loro specifici bisogni in maniera più personalizzata possibile. Sarà nostra cura, nel corso di quest’anno, aggiornare periodicamente sull’utilizzo delle risorse attraverso la pubblicazione di comunicati stampa o notizie sui nostri canali social, in vista dell’appuntamento del prossimo settembre 2024 che speriamo possa confermarsi un grande appuntamento di comunità e solidarietà”.