Ancora nessuna traccia del 56enne scomparso a Ceva: proseguono le ricerche

Ancora nessuna traccia di Daniele Romero, "Fender", l'uomo di 56 anni che da ieri non ha più dato sue notizie.

Dopo alcune ore dalla scomparsa si è subito attivata la macchina dei soccorsi: la Prefettura ha disposto l'attivazione del piano provinciale per la ricerca persone scomparse. I Vigili del Fuoco, intervenuti in prima battuta con le squadre dei volontari di Ceva e i permanenti di Mondovì, sono poi stati raggiunti dai colleghi di altri distaccamenti per le ricerche, cui partecipano anche i Carabinieri e numerosi volontari.

Nonostante le ricerche, coordinate con l'UCL (Unità di Comando Locale) attivato ieri, al momento non si hanno notizie sull'uomo. Le operazioni, sospese nelle ore di buoi, sono riprese subito questa mattina e verranno coadiuvate, nel corso delle prossime ore, dall'impiego dei droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco e dalle squadre SAF (Speleo-Alpino-Fluvial

Sono ore di apprensione per tutta la comunità, come ha sottolineato il sindaco, Fabio Mottinelli: "L'Amministrazione comunale di Ceva è in forte apprensione per Daniele Romero. Le ricerche sono attualmente in corso e ringraziamo tutti coloro che si stanno prodigando per trovare il nostro concittadino il prima possibile. Speriamo che questa vicenda si risolva presto e nel migliore dei modi. Per ora, resta alta l'attenzione di tutta la comunità."