Da Vernante a Robilante: domenica 25 maggio torna la Camminata in Rosa per la valle 2025

Tutti Insieme per una Buona Causa! Domenica 25 maggio è in programma la Camminata in Rosa per la Valle 2025

Una giornata all’insegna del benessere, della condivisione e della solidarietà: è questo lo spirito dell'iniziativa aperta a tutti: grandi, piccini, famiglie e amici a quattro zampe;

Ore 8,00/8,30 ritrovo a Robilante

Ore 9,03 trasferimento in treno da Robilante a Vernante dove verranno consegnate le magliette dell’evento ai primi 200 iscritti

Ore 10,00 Partenza

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Robilante e in collaborazione con i Comuni di Vernante e Roccavione, ha un obiettivo solidale: raccogliere fondi a favore delle Associazioni Telefono Donna e Mai +Sole che da anni si impegnano nel sostegno di Donne in difficoltà e/o vittime di violenze.

Il percorso, accessibile a tutti, si snoderà su 8 km di camminata, con partenza da Vernante e arrivo in frazione Santa Margherita a Robilante. Non si tratta di una gara, ma di un’occasione per muoversi insieme, conoscersi, e contribuire ad un progetto che fa la differenza.

Iscrizione con offerta libera a partire da 10€, con possibilità di donazioni extra sul posto;

Al termine della camminata, per chi avrà piacere di continuare a passare una giornata in compagnia, i Massari di Santa Margherita saranno lieti di servire un delizioso pranzo a base di antipasto, pasta e dolce.

“Un piccolo gesto può diventare un grande aiuto.

Camminare insieme per qualcuno che ha bisogno è il modo migliore per fare comunità”