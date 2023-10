E' morto a 99 anni il cavaliere Giovanni Arnaudo. Di Busca, sopravvisse alla deportazione

E' morto all'età di 99 anni il cavaliere Giovanni Arnaudo, per tutti Nani. Di Busca, era tra gli ultimi testimoni della tragedia della deportazione, che raccontava in occasioni di anniversari e ricorrenze ai ragazzi delle scuole. Parlava sempre in modo lucido, da cronista più che da protagonista di uno dei momenti più bui della storia contemporanea.

L'ultimo saluto sarà domani 31 ottobre alle 15 nella parrocchia di Busca, dove stasera alle 20 sarà recitato il Santo Rosario. Nani lascia i figli Roberto e Mirella con la nuora Anna e il genero Angelo, oltre a nipoti e pronipoti.

Giovanni era stato fatto prigioniero dai tedeschi occupatori il 23 marzo del 1944, a soli 19 anni, catturato da civile a Busca durante un rastrellamento a scopo di rappresaglia, tenuto in ostaggio in città e a Cuneo per alcuni giorni poi mandato in Germania, prima a Dachau, dove venne schedato, poi in un campo di lavoro nei pressi di Norimberga e lì destinato come operaio in una grande fabbrica.

Dopo 13 mesi il ritorno a casa, distrutto nel corpo e nello spirito. Senza mai far venire meno un bagliore di luce e di speranza, che trasmetteva ai ragazzi che lo ascoltavano e gli facevano domande.

Una grande perdita per Busca, ma non solo. Il sindaco Marco Gallo ha voluto esprimere il suo personale dolore per la morte di Nanni, facendo le condoglianze a nome suo e di tutta l'amministrazione alla famiglia. "Una morte che ci segna profondamente e che lascia un grande vuoto nella nostra comunità".