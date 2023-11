Danilo Paparelli ricorda Giancarlo Spadoni

Persona piacevole, garbata e di gran compagnia.

Ascoltare i suoi aneddoti legati al tennis, intrisi di tanta curiosità, appassionavano non poco l'uditore, speravi non si fermasse mai per come sapeva coinvolgerti.



Nel disegno l'avevo ritratto per un libro dedicato al tennis cuneese e che gli avevo in seguito donato. Gli era piaciuta molto questa interpretazione in cui lo si vedeva analizzare una pallina da tennis nei minimi dettagli attraverso una racchetta provvista di una grande lente invece delle tradizionali corde.



Mancheranno molto le sue chiacchierate condite di ironia e saggezza.