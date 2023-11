Centallo, precisazioni da “Nicole Spose” sulla razionalizzazione Pronovias: “Il negozio rimarrà aperto, con la sartoria”

Nonostante la centralizzazione barcellonese operata a settembre dal gruppo Pronovias , il negozio “Nicole Spose” in regione San Quirico di Centallo rimarrà aperto regolarmente e funzionante per i clienti, assieme al suo laboratorio di sartoria incaricato di adattare gli abiti.

“Siamo orgogliosi di poter mantenere aperta questo store, che ha visto crescere il marchio e che ha un team di professionisti estremamente specializzati sia nella vendita che nel servizio sartoriale. Continueremo a cercare l’eccellenza in ogni vestito e ad essere un punto di riferimento in Piemonte per tutte coloro che cercano l’abito perfetto per il giorno più importante” afferma ancora il team di retail di Nicole Milano.