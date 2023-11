Cuneo, in tribunale le accuse dei residenti a due locali del quartiere stazione: "Qui non si dorme". La replica: "Ho ripulito la zona dalla gentaglia"

“Col mio locale ho ripulito la zona dalla gentaglia. Dovrebbero ringraziarmi”. Sono queste le parole con cui la titolare del bar "Da Mirela” di piazza della Libertà a Cuneo si è difesa dalle accuse che i residenti della zona stazione le muovono: notti in bianco, schiamazzi e musica ad alto volume. Assieme a lei è accusata davanti al Tribunale del capoluogo anche l’ex gestrice del “Chicken King Latino’s” sito in via Silvio Pellico. La contestazione mossa dalla Procura di Cuneo alle due donne è la medesima: disturbo della quiete e del riposo ( LEGGI QUI ).

Sono stati molti i residenti chiamati in tribunale a descrivere una situazione a loro dire esasperata e insostenibile. Accuse che, per la titolare del locale di piazza della Libertà, non avrebbero invece fondamento.

Al centro delle polemiche dei condòmini della zona, infatti, ci sarebbe “la serata karaoke” che la donna ha garantito essere organizzata solo “una, al massimo due volte al mese, e non tre volte a settimana”, perché diversamente per lei sarebbe "impossibile sostenerne i costi": “Quelle serate hanno un prezzo, così come la mia attività che conduco onestamente – ha spiegato al giudice -. Per il karaoke ho sempre avuto tutte le autorizzazioni necessarie. Nessuno dei residenti mi ha mai detto qualcosa. Se qualcuno l’avesse fatto io sarei andata incontro alle loro esigenze. Anzi, alcuni di loro frequentavano spesso il bar”.

Quanto agli schiamazzi dei clienti, la donna ha ammesso che qualche volte potrebbe essere capitato che qualche cliente alzasse la voce, ma che comunque avrebbe sempre cercato di contenere la situazione: “Mi raccomandavo con tutti, dicendo di non fare chiasso – ha sottolineato –. Ad ogni modo, quando sono arrivata lì con il mio locale, ho ripulito la zona dalla gentaglia. Ho sempre gestito quelle persone, anche quelle del Movicentro, perché non venissero davanti al bar”.

Secondo le accuse anche la musica sarebbe stata molto alta e diffusa all’esterno del locale: “Non è vero – ha ribadito la titolare -. La musica veniva messa solo all’interno. All’esterno poteva sentirsi, ma il padrone dei muri, che non sono io, ha messo i doppi vetri. Mi ero informata sui preventivi per l’insonorizzazione del locale, ma era una spesa troppo elevata, che non potevo sostenere insieme all’affitto. Col proprietario non abbiano trovato una quadra”.

Un’altra lamentela rappresentata in tribunale dai residenti era relativa a un orario di chiusura del locale a loro dire protratto ben oltre il consentito: “Il Comune mi aveva dato l’autorizzazione a tenere aperto fino a mezzanotte – ha spiegato in proposito l’imputata -. Il permesso della Siae era fino alle due del mattino. Ho sempre provveduto alla chiusura rispettando gli orari”.

A respingere le accuse dei residenti anche l’ex titolare del locale di via Silvio Pellico: “Abbiamo organizzato una volta il karaoke per la Festa della Mamma. Poi basta. Il mio locale era frequentato anche da famiglie che volevano trascorrere una serata tranquilla. La musica veniva messa alla televisione”.

Quanto agli schiamazzi perpetrati negli orari notturni la donna ha assicurato che non si sarebbe trattato degli avventori del suo locale: “Noi rispettiamo le regole. Davanti a noi c’erano anche le panchine e le persone che vi sedevano non c’entravano nulla coi miei clienti abituali. Mai nessuno, comunque, si è mai lamentato direttamente”.

Alla prossima udienza, si ascolteranno i testimoni della difesa.