Le previsioni di ChatGPT su Bitcoin: arriverà a 1 milione di dollari nel 2024?

Negli ultimi sette giorni il valore del BTC è salito del 7%, superando i 37.000 dollari e portando i trader a sperare in una nuova crescita della criptovaluta.

L’aumento è stato attribuito all’apparizione di un ETF Spot Bitcoin dell’asset manager Blackrock sul sito web della Depository Trust and Cleraring Corporation.

Questo non vuol dire che l’ETF sia stato approvato dalla SEC, ma la notizia ha generato un sentiment di mercato positivo nei confronti del Bitcoin.

Secondo gli analisti, l'approvazione di uno o più ETF sul Bitcoin da parte della SEC può far crescere esponenzialmente il valore della criptovaluta.

Per questo alcuni esperti si sono rivolti a ChatGPT per avere delle previsioni sul valore del Bitcoin nel 2024. Nello specifico, è stato chiesto a ChatGPT se il Bitcoin possa raggiungere 1 milione di dollari.

L’intelligenza artificiale ha risposto che il Bitcoin dovrebbe aumentare del 2840% per poter arrivare a tale cifra. Si tratta quindi di una previsione molto ottimistica. Gli esperti più realisti, ritengono che il Bitcoin possa arrivare a 40.000 dollari nel 2024.

In generale, per la crescita del Bitcoin, ChatGPT tiene conto di diversi fattori. Tra questi, il sentiment di mercato è uno dei più importanti, in quanto può avere un impatto significativo sul Bitcoin. Le notizie positive, gli sviluppi normativi e l'interesse dei trader possono far salire il valore.

Gli altri fattori elencati da ChatGPT sono:

Adozione e casi d'uso

Regolamentazione

Sviluppi tecnologici

Liquidità del mercato

Fattori macroeconomici

ChatGPT ha dato molta importanza all’halving del Bitcoin, un evento che avviene ogni quattro anni per dimezzare le ricompense del mining del Bitcoin e ridurre l’offerta di BTC sul mercato.

Il prossimo halving del Bitcoin è previsto per la primavera del 2024. Storicamente, l’halving ha generato una crescita del Bitcoin.

Inoltre, la diminuzione delle ricompense per il mining, porta i miner di vecchia data ad abbandonare la rete, lasciando spazio a nuovo hardware più performante e meno impattante sui consumi, così come a metodi più accessibili per partecipare al mining.

