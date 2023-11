“Semina Futuro”: l’associazione Prometheus incontra la scuola primaria di Roccabruna

Nell’ambito del progetto “Semina Futuro”, gli studenti di tutte le classi della scuola primaria di Roccabruna mercoledì 8 novembre hanno vissuto un’esperienza davvero particolare.

Grazie all’associazione Prometheus di Dronero, hanno infatti avuto modo di seminare la segale. Un’occasione davvero importante per i più giovani, scoprendo l’importanza del prendersi cura della natura e di se stessi, ma soprattutto di un rito, quello della semina, che ripercorre tradizioni ed è al contempo sempre innovativo.

L’impegno, la dedizione e la passione trasmessi agli studenti dai volontari dell’associazione dronerese sono stati fonte di entusiasmo: quest’ultimi non hanno esitato a cimentarsi nell’attività proposta.

“Con i ragazzi - racconta Stefania Riboli dell’associazione Prometheus - oltre alla parte agricola della semina si è parlato e sperimentato di lavoro di gruppo, collaborazione, conflitto e disagio. Si è cercato di stimolare la condivisione di emozioni e di idee per rendere un gesto pratico come spargere un seme in un momento di stimolo. Speriamo che il "seme" gettato oggi dia buoni frutti.”